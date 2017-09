Europese beurzen sluiten met kleine winsten

Luchtvaartaandelen stonden wat onder druk na een grote computerstoring die wereldwijd problemen gaf bij het inchecken van passagiers en het verwerken van reserveringen.



In Amsterdam eindigde de leidende AEX-index 0,4 procent hoger op 533,39 punten. De MidKap kreeg er eveneens 0,4 procent bij en sloot op 817,61 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. Koploper in de AEX was informatieleverancier Wolters Kluwer met een winst van 2,4 procent.



Analisten

Tankopslagbedrijf Vopak won 2,2 procent. Onderaan bij de hoofdfondsen stond digitaal beveiliger Gemalto met een min van 0,8 procent. Uitzendbedrijf Randstad zakte 0,7 procent na een afwaardering door analisten van Kepler Cheuvreux. In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro de sterkste stijger met een winst van 2,4 procent.



Groothandelsbedrijf Sligro won 1,6 procent. Verzekeraar ASR sloot de rij met een min van 1 procent, na een negatief analistenrapport van Goldman Sachs. Air France-KLM leverde 0,8 procent in.



Het bedrijf kreeg net als veel branchegenoten te maken met een storing bij IT-dienstverlener Amadeus, die onder meer het inchecken en de boekingen regelt. Branchegenoten Lufthansa en IAG (British Airways) verloren tot 1 procent. Amadeus werd de beurs in Madrid 0,6 procent minder waard. Ryanair daalde bijna 4 procent in Dublin.



De Britse luchtvaartautoriteit tikte de Ierse prijsvechter op de vingers om de manier waarop die reizigers behandelt. Het bedrijf heeft wegens roosterproblemen duizenden vluchten moeten annuleren en biedt gedupeerde passagiers volgend de toezichthouder onvoldoende alternatieven.



Najaarscollectie

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz (H&M) ruim 5 procent. De Zweedse kledingketen heeft afgelopen kwartaal de winst zien dalen. Het bedrijf gaf forse kortingen om voorraden weg te werken om ruimte te maken voor de najaarscollectie.



De euro was 1,1785 dollar waard, tegen 1,1745 dollar aan het einde van de Europese beurshandel een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 51,88 dollar per vat. De Brentprijs zakte 0,4 procent tot 57,69 dollar per vat.