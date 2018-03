Europese beurzen leveren in

Ook reageerden de financiële markten op het onverwachte ontslag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,1 procent lager op 532,52 punten. De MidKap ging 0,4 procent omlaag tot 815,68 punten. De beurzen van Parijs, Londen en Frankfurt eindigden tot 1,6 procent in het rood.



In de AEX daalde ING 1,2 procent. De bank besloot de geplande loonsverhoging van 50 procent tot 3 miljoen euro voor topman Ralph Hamers te schrappen na veel kritiek op het voorstel. Volgens president-commissaris Jeroen van der Veer heeft ING de publieke ophef over de zaak onderschat.



Nieuwe sportscholen

Staalconcern ArcelorMittal was met een plus van 1 procent een van de grote stijgers bij de hoofdfondsen. Het bedrijf kondigde een aandeleninkoopprogramma van maximaal 280 miljoen dollar in. Ook kabel- en telecombedrijf Altice steeg 1 procent. Unilever was met een min van 2,4 procent de grootste daler. Basic-Fit noteerde verder een plus van 2,5 procent. De fitnessketen zag de omzet en het resultaat groeien, geholpen door een flink aantal nieuwe vestigingen. Dit jaar wil het bedrijf weer ruim honderd nieuwe sportscholen openen.



ForFarmers (plus 0,5 procent) ging ook wat omhoog na het openbaar maken van de jaarcijfers. De diervoederproducent verhoogde vorig jaar de winst en omzet dankzij de aantrekkende economie. Het dividend gaat daardoor met een kwart omhoog. RWE verloor in Frankfurt zo'n 3 procent. Het energieconcern boekte vorig jaar winst na een miljardenverlies een jaar eerder. Maandag was de koers van RWE nog hard gestegen na de bekendmaking dat het met branchegenoot E.ON (plus 4 procent) Essent-moeder Innogy gaat opdelen.



In Helsinki werd Nokia 1,2 procent minder waard. De Finse overheid blijkt de afgelopen tijd een belang van 3,3 procent te hebben opgebouwd in de maker van netwerkapparatuur. De euro was 1,2405 dollar waard tegen 1,2317 op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 60,63 dollar. Brent-olie zakte 0,5 procent in prijs tot 64,63 dollar.