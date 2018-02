Europese beurzen doen forse stap terug

De vooruitzichten van hogere rentes en een sterkere inflatie hielden de markten in hun greep. In Amsterdam wist staalbedrijf ArcelorMittal de negatieve tendens duidelijk te ontspringen.



De AEX-index eindige met een verlies van 1,4 procent op 542,65 punten. De MidKap verloor 1,8 procent tot 817,00 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden 0,8 tot 1,5 procent in.



ThyssenKrupp

Grootste verliezer in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een min van 4 procent. Telecomconcern KPN deed het met een min van 3,2 procent niet veel beter. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco completeerde de top drie van de sterkste dalers met een min van 2,7 procent.



ArcelorMittal eindigde met een winst van 0,9 procent, waarmee het met digitaal beveiliger Gemalto (plus 0,3 procent) de enige stijgers was. Branchegenoot ThyssenKrupp won in Frankfurt 0,5 procent. Het personeel van het staalconcern is volgens vakbond IG Metall in grote meerderheid akkoord gegaan met de fusie met de Europese tak van Tata Steel.



MidKap

In de MidKap zette Wereldhave de daling van voor het weekend voort. Het vastgoedbedrijf verloor 3,3 procent, na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux en de aankondiging van het vertrek van financieel topman Robert Bolier. Wereldhave verloor vrijdag al bijna 12 procent na verlaging van het dividend.



Bij de kleinere bedrijven ontsnapte BinckBank (plus 0,7 procent) aan de negatieve teneur. De onlinebroker profiteerde in het vierde kwartaal van een aanzienlijk hoger aantal transacties vergeleken met een jaar eerder. Daardoor vielen ook de omzet en winst hoger uit.



In Dublin daalde Ryanair 1,8 procent. De Ierse prijsvechter houdt ook in de rest van zijn lopende boekjaar rekening met verstoringen als gevolg van een slepende ruzie met zijn piloten.



De budgetmaatschappij handhaaft desondanks haar verwachting voor de winst in het hele boekjaar. Het bedrijf verwacht dat de ticketprijzen voor de zomerperiode onder druk blijven staan.



De euro was 1,2407 dollar waard, tegen 1,2450 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,9 procent tot 64,86 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper bij 68,12 dollar per vat.