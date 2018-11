Europese beursen beginnen lager

Ook hielden beleggers de olieprijzen scherp in de gaten, na de forse daling een dag eerder.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 1 procent in de min op 524,49 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 724,28 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent. De hoofdindex in Milaan verloor 1,5 procent.



Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. Grootste daler was olie- en gasconcern Shell met een verlies van 1,9 procent. In de MidKap was Adyen een opvallende daler met een koersval van 7,8 procent. Het betaalbedrijf neemt donderdag deel aan de Morgan Stanley TMT Conference in Barcelona. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM voerde de stijgers aan met een plus van 2,7 procent.