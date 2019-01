Europees hoofdkantoor Sony terug naar Nederland

Sony, in de jaren zestig van de vorige eeuw door Brandsteder Electronics naar Nederland gehaald, had decennialang zijn Europese hoofdkantoor in Badhoevedorp. Vijftien jaar geleden werd het hoofdkantoor deels verplaatst naar de Potsdammer Platz in Berlijn en deels naar Londen.



Formeel nog Nederlands

Formeel is de Europese hoofdzetel op papier nog altijd in Nederland gevestigd. Berlijn is inmiddels gereduceerd tot het Duitse kantoor van de elektronicagigant.



Dat maakt een overstap naar Nederland nu relatief eenvoudig. Volgens The Daily Telegraph, die documenten heeft ingezien, gaat de stap geen banen kosten. Of er arbeidsplaatsen uit Weybridge, bij Londen, naar Hoofddorp verhuizen is niet zeker. Sony zet jaarlijks voor 3,7 miljard euro om in Europa.



Het voormalige onderkomen van Sony in Badhoevedorp is sinds vorig jaar in handen van reisorganisatie Corendon, die er het grootste hotel van Nederland heeft gevestigd. Sony zelf is sinds 2016 in Hoofddorp gevestigd.



Panasonic

Eerder koos een ander Japans elektronicaconcern, Panasonic, voor een brexitverhuizing van Engeland naar Nederland. Het ging daarbij om circa twintig arbeidsplaatsen. Het bedrijf is bezorgd dat Groot-Brittannië na de brexit door de strenge Japanse belastingregels gezien zal worden als belastingparadijs voor bedrijven.



Panasonic gaf ook aan dat mogelijk de distributieactiviteiten, met 450 werknemers, naar het vasteland verhuizen als er geen douaneakoord komt tussen Groot-Brittannië en Europa.