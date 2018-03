EU-parlement stemt voor EMA in Amsterdam

Het Europees Parlement heeft de verhuizing van Londen naar Amsterdam goedgekeurd, op voorwaarde dat de autoriteiten elke kwartaal rapporteren over de voortgang van de bouw van het nieuwe kantoor aan de Zuidas. Dat is al toegezegd.



Tot het laatst verzette een aantal Italiaanse politici zich tevergeefs tegen de verhuizing vanwege het vertrek van de Britten in maart 2019.



Het parlement stemde met grote meerderheid (507 tegen 112) voor.



'Geen bouwvak'

EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) waarschuwt ervoor "dat de Italianen opnieuw in actie zullen komen als de bouw vertraging zou oplopen. De bouwers kunnen absoluut geen vakantie vieren in de zomer. Geen bouwvak voor die mensen!"



Volgens Jan Huitema (VVD) "heeft Nederland laten zien hoe goed het in staat is om EMA te huisvesten. Amsterdam is niet voor niets de voorkeur van het personeel".



Een delegatie van het parlement was vorige maand poolshoogte gaan nemen in Amsterdam. De garanties die daar werden gegeven dat het werk van het EMA gewoon door kan gaan vanaf 30 maart, de dag na de brexit, stelde haar gerust.



Inspraak

Het parlement wil voortaan wel inspraak over de vestiging van EU-agentschappen. Nu werd het parlement alleen om goedkeuring gevraagd nadat het besluit al door de regeringsleiders was genomen.



De zaak ligt nog wel bij het Europees Hof van Justitie. De stad Milaan en de Italiaanse staat vragen het Europees Hof de toewijzing nietig te verklaren. Ze vechten de procedure aan die eindigde in een loting tussen Milaan en Amsterdam.



Volgens een woordvoerder kan het hof in theorie een streep zetten door het besluit. Er is nog geen datum voor de uitspraak.