EU-parlement stemt over EMA, 'al staat verhuizing al vast'

Een aantal Italiaanse politici geeft het verzet niet op en dient nog aanpassingen in, maar die maken naar verwachting geen verschil. "De verhuizing staat gewoon vast," aldus EU-parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66).



Maandag zette een parlementscommissie het licht al op groen nadat een delegatie poolshoogte had genomen in Amsterdam. Als voorwaarde moet Nederland wel elke drie maanden rapporteren over de voortgang van de bouw aan de Zuidas. Dat is al toegezegd.



Procedure

Als de parlement akkoord is, staat het sein nog niet 100 procent op veilig. De stad Milaan en de Italiaanse staat vragen het Europees Hof van Justitie de toewijzing nietig te verklaren. Ze vechten de procedure aan die eindigde in een loting tussen Milaan en Amsterdam.



Volgens een woordvoerder kan het hof in theorie een streep zetten door het besluit. Er is nog geen datum voor de uitspraak.