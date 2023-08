Estella van Oers (1986-2023): inspirerende levensgenieter die tot het einde bleef stralen

Estella van Oers was kleurrijk in alle opzichten. Haar kleding, haar kapsels, haar persoonlijkheid. Een succesvol kapster die alles uit het leven haalde. Een leven dat door de gevolgen van uitgezaaide baarmoederhalskanker eindigde op haar 37ste.

De naam Estella komt uit het Latijn en betekent ster. Zo werd Estella van Oers ook door haar vrienden genoemd. Ster, of Rockster.

“Omdat ze altijd het stralende middelpunt was, of ze wilde of niet,” zegt haar goede vriendin Coco Chloë Aarts. “Niet alleen omdat ze prachtig was, maar ook omdat ze straalde en inspireerde, en alles door een roze bril zag.”

“Estella wilde dat iedereen van elkaar hield,” zegt haar man Igor Lackin. “Als ze ergens was waar ze niemand kende, hing iedereen binnen twee uur aan haar lippen. Omdat ze een hele mooie vrouw was, maar vooral door haar energie en openheid. Iedereen volgde haar.”

“Ze was echt een levensgenieter,” zegt haar vriendin en zakenpartner Rachel Geerman. “Niets was te veel, niets was te gek.”

Het levensmotto van Van Oers bestond uit drie zinnen: geniet van het leven, wees lief voor elkaar, alles komt goed. Aarts: “Dat zei ze altijd, al-tijd, ook tijdens haar ziekte. Met name tijdens haar ziekte.”

Anderhalf jaar geleden werd uitgezaaide baarmoederhalskanker bij Van Oers geconstateerd, afgelopen maandag overleed ze. Ze werd slechts 37 jaar oud.

Colour Queen

Estella van Oers werd geboren in Den Haag, in een gezin met een oudere zus en een jongere broer. Via een tussenstop in Haarlem, waar ze de kappersschool deed, kwam ze in Amsterdam terecht. Ze begon als zzp’er in Salon B aan de Willemsparkweg.

Het feest kon beginnen. Aarts: “Ik denk dat we elke kroeg of club in Amsterdam wel zijn afgestruind, met Club NL als favoriet.”

Geerman: “We waren op elk festival, elk feestje. Het was echt work hard, play harder.”

Ruim tien jaar geleden opende ze, samen met twee compagnons, kapperszaak The Building AMS aan de Stadionweg. Geerman: “Estella ging over het personeel, dat waren er op een gegeven moment zeventien. Dat kon ze perfect, ze had echt engelengeduld.”

Van Oers werd niet voor niets Colour Queen genoemd. Aarts: “Vanwege haar kleurringsskills als kapper, maar ook omdat ze zich altijd zo kleurrijk kleedde. Eigenzinnig, creatief, prettig gestoord.”

Geerman: “Ook haar kapsel was altijd anders. Roze, paars, rood, oranje. Ze was een kameleon.”

Euthanasie

Anderhalf jaar vocht Van Oers tegen kanker, ze weigerde zich als slachtoffer te zien. Ze bleef strijdlustig en positief. Haar man: “Ze hoefde ook geen bucketlist, we hadden de afgelopen tien jaar en drie maanden alles al gedaan. De wereld gezien, overal geweest, Burning Man, Africa Burn, we hebben genoten van het leven samen.”

Op haar Instagram bleef ze tot enkele weken voor haar dood jonge vrouwen op het hart drukken om zich vooral te laten vaccineren tegen het HPV-virus en zich regelmatig te laten checken.

Lackin: “Ze bleef stralen. Als je een foto van haar ziet van een maand geleden, kun je gewoon niet geloven dat er zoveel kanker in haar lijf zat.”

Toch, de pijn werd te heftig, zelfs morfine baatte nauwelijks nog, en op 30 juni werd euthanasie gepland. ‘Kun je nog één maandje blijven?’ vroeg Blaze, hun dochter van zeven.

Dat probeerde Van Oers, ook omdat er nog hoop was op een alternatief medicijn uit de Verenigde Staten. Toen dat medicijn, na weken van onzekerheid, vorige week aankwam, bleek dat Van Oers te zwak was om het nog te ondergaan. Lackin: “Dat was het moment dat het stralen stopte. Twee dagen later was ze weg.”

Komende maandag wordt op Zorgvlied afscheid genomen van Estella van Oers. Bij The Building AMS staat sinds kort met sierlijke letters op het raam: geniet van het leven, wees lief voor elkaar, alles komt goed.