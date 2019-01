Esso-tankstation in Osdorp opnieuw overvallen

Niet voor de eerste keer was het tankstation het doelwit van een gewapende overvaller. Na zijn overval sloeg de man op de vlucht. Dat deed hij waarschijnlijk te voet.



Na de overval heeft de politie met speurhonden in de omgeving naar de overvalller gezocht, maar dat leverde niets op. De verdachte is ontkomen.



Het is niet bekend of er iets is buit gemaakt. De politie doet nog onderzoek.



Het tankstation is al jaren een doelwit van overvallers. De afgelopen maand was het ook al raak.



