Erwin de Vries (88), maker slavernijmonument, overleden

Dat monument werd in 2002 onthuld in aanwezigheid van Koningin Beatrix.



De in Paramaribo geboren en getogen De Vries volgde in Nederland een opleiding tot tekenleraar.



Na dat beroep van 1952 tot 1958 in Suriname te hebben uitgevoerd, keerde hij terug naar Nederland, waar hij studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.



Carmiggelt

In 1998 had hij een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2009, toen hij tachtig jaar werd en zijn zestigjarig jubileum als kunstenaar vierde, werd hij benoemd tot ereburger van Amsterdam.



In datzelfde jaar had hij een overzichtstentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam.



Als beeldhouwer maakte De Vries beelden van bekendheden als Simon Carmiggelt, Joop den Uyl, Clarence Seedorf en Barack Obama.



Het beeld van Paroolcolumnist Carmiggelt heeft een ereplek op de redactie van Het Parool.