Ervaringsdeskundige Gabrielle la Rose: ‘Zeiken en klagen over Amsterdam is onze cultuur’

Gabrielle la Rose: ‘Het criminele leven is niet leuk, niet romantisch en niet stoer. Kinderen stappen er in en kunnen er niet meer uit.’ Beeld Erik Smits

Op de laatste bladzijden van Niet geschikt voor publicatie, de debuutroman van Gabrielle la Rose, staat een dankwoord. Vrienden en bekenden worden bedankt, de vader van de schrijver ook – niet haar moeder. De laatste zin van het dankwoord luidt als volgt:

‘Tot slot mijn oprecht gemeende woorden aan de mensen die mij mezelf ooit klein lieten voelen, me ten onrechte aanvielen of hebben verraden en werkelijk geloofden mij en mijn dromen te kunnen breken: fuck you.’

Gabrielle la Rose heeft veel tattoos. Niet zonder trots vertelt ze dat de sleeve op haar linkerarm is gezet door Eric Blair, die ook de THUG LIFE-tattoo maakte op de buik van rapper Tupac Shakur. “Eric Blair heeft nu gewoon een zaak in de Jordaan.”

Wat niet veel mensen willen weten over tattoos: “Het doet gewoon zeer, tyfusveel pijn. De eerste keer was ik 18, ik moest overgeven, van de zenuwen en de pijn. Maar ik vind het kunst. Ik geef liever mijn geld hier aan uit dan aan merkkleding of een telefoon van 1000 euro.”

Minachting

Maar dan over haar jeugd, want dat is een lang verhaal: “Best veel mensen zeiden dat het niets zou worden met mij. Het is niet tof om zo op te groeien. Mijn onderwijzers schieten me als eerste te binnen. Ik heb de minachting van menig volwassene gevoeld. En onvoorwaardelijke liefde van je ouders: dat kenden mijn zus en ik niet.”

Die jeugd begon in Purmerend. “De eerste tien jaar was alles veilig, een kleine wereld. Een keurig gezin, zoals in een tv-reclame. Daarna scheidden mijn ouders en werd beslist dat ik bij mijn moeder en haar nieuwe liefde moest wonen. Aan kinderen werd niets gevraagd. Mijn zus was vier jaar ouder, die ging bij onze vader wonen.”

En toen?

“Van buitenaf leek het mooi. De nieuwe liefde van mijn moeder had een directiefunctie bij een groot bedrijf, we woonden in een prachtig huis in de Watergraafsmeer. Maar er was huiselijk geweld, het escaleerde vaak door alcohol. Dat durfde ik aan niemand te vertellen. Ik liep weg, naar mijn vader.”

“Na drie jaar ben ik bij hem gaan wonen, in de Tweede Oosterparkstraat. In die tijd echt geen fijne buurt. Jaren tachtig, de Zeedijk was net schoongeveegd, de junks hadden zich verplaatst naar de Wibautstraat. Overal waren coffeeshops. Maar ik voelde me daar veiliger dan bij mijn moeder in de Watergraafsmeer.”

“Mijn vader had een kaaswinkel, Fromagerie Kef, die zat toen nog alleen in de Marnixstraat. Hij had het overgenomen van Abraham Kef. Ook bij hem zag ik weer die alcohol. Gezellig om half twaalf een glaasje wijn drinken in de kaaswinkel. De gedachte was: als het om dure drank gaat, is het geen alcoholisme meer. Gast, je zit ’s ochtends gewoon te drinken.”

Hoe ging het verder?

“Mijn vader deed zijn best. Hij leerde zichzelf koken, dat deed hij ook iedere avond, hij zorgde in z’n eentje voor een tienerdochter. Mijn zus was al de deur uit. Ik heb op zes scholen gezeten. Achteraf denk ik natuurlijk: het kwam door de thuissituatie, ik was beschadigd. Ik kan me één mentor herinneren die vroeg: wat is er met jou, waarom doe je zo? Verder vroeg niemand iets. Ik was gewoon een vervelend kind, druk en irritant.”

“Op één school heb ik zes maanden gezeten, waarvan ik drie maanden niet ben gekomen. Niemand die iets vroeg. Toen ik 13 was, werd ik naar de MOB gestuurd, de medische opvoedhulp. Daar zat ik alleen in een kamer met een man die vroeg of ik weleens masturbeerde en hoe vaak.”

“Dat was mijn eerste ervaring met de hulpverlening. Daarna was ik weer het vervelende kind omdat ik er niet meer heen wilde. Uiteindelijk heb ik op mijn 18de een keer meegedraaid op een peuterspeelzaal. Zo ben ik het jongerenwerk in gerold en kwam het toch nog goed met mij.”

De afgelopen achttien jaar werkte Gabrielle la Rose als beleidsadviseur schoolveiligheid voor Amsterdamse middelbare scholen. Ze moet lachen om de termen ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. “De gemiddelde Amsterdamse school is gemengd. Dat wordt dan een zwarte school genoemd. Het is een Amsterdamse school. Die paar witte scholen zijn de uitzondering.”

En ze publiceerde vorige maand haar debuutroman, Niet geschikt voor publicatie. Over Tyrelle, die na een verblijf in een jeugdgevangenis zijn criminele leven voortzet in Amsterdam-Oost. De titel refereert aan een gesprek tussen Tyrelle en zijn hoofdbehandelaar.

“Die man vindt Tyrelles leven te grof, te seksistisch, te walgelijk. Niet geschikt voor publicatie. Voor Tyrelle is het niet zo heftig, het is wat hij kent. Ik denk dat de titel uitnodigt tot lezen. Dat lezers denken: nou, dat is foute boel, dat wil ik wel lezen.”

Waarom wilde je schrijven over deze wereld?

“Ik heb geschreven over wat ik zelf tof zou vinden om te lezen. Mensen met rafelrandjes en scherven. Ik wilde er geen moraal in leggen, dat slaat de discussie dood. Wat is waarheid, wat is recht en wat is krom: dat vind ik interessante vragen.”

“We hebben het over jonge kinderen, in Amsterdam, die geen idee hebben waar ze in stappen. Het criminele leven is niet leuk, niet romantisch en niet stoer. Ze stappen er in en kunnen er niet meer uit. Die kinderen gaan dood, worden gek of komen in de gevangenis. Een andere mogelijkheid is er niet.”

“De spanning, de dopamine, de endorfine die vrijkomt: het is verslavend. Ze kunnen niet meer terug. En met wie kunnen ze praten? Op straat kan het niet, dat past niet bij de machocultuur. Hulpverleners zijn vaak de vijand. Ik wilde ook schrijven over waarom ze zoiets doen, de reden die eronder kan zitten. Wat in hun jeugd is gebeurd. Mishandeld zijn als kind: dat is taboe, daar praat je niet over.”

Nog een woord waar ze om moet lachen: straatcultuur. “Het is gewoon een volkswijk. Ciske de Rat of Kees de jongen, wat ik een prachtig boek vind, het lievelingsboek van mijn vader: dat is ook straatcultuur, alleen uit een andere tijd. We verwarren straatcultuur met criminaliteit. Daar is het wel mee verweven, maar het is niet hetzelfde.”

Is Amsterdam-Oost anders dan toen je opgroeide?

“Ik hou van Oost en heb gemengde gevoelens. Het is goed dat het wordt opgeknapt, maar waarom gebeurt het pas als Fleur en Pepijn er een huis kopen? Het is heel zuur als jij daar al tientallen jaren woont in een verrot huis, de woningbouwvereniging wil niets doen aan je klachten en dan zie je de hippe mensen komen die zeggen: nu gaan we het leuk maken, nu begint het pas.”

“Hele generaties zijn daar opgegroeid met de boodschap: jij bent het niet waard om in een mooie, schone omgeving te leven. Dat is echt de boodschap die je dan meekrijgt: je bent het niet waard. En dan moet je nu toekijken naar het superieure gedrag van de import-Amsterdammers die in alles uitstralen: het is toegestaan dat wij ons zo gedragen. Op een doordeweekse dag tot ’s avonds laat zitten schreeuwen op een terras in de Javastraat, terwijl andere bewoners vroeg op moeten staan om te werken. Dat kan hier, we zijn in Amsterdam, dit is toch leuk? Ja, voor jóú is het leuk.”

Dan: “Ongelooflijk veel zeiken en klagen over Amsterdam, dat is onze cultuur. We houden van onze rotstad, onze klotewijk. Je bent geen Amsterdammer als je niet de hele dag loopt te zeiken. Ik denk echt dat we het meer doen dan in de rest van het land.”

En weer over haar boek: “Zelf ben ik geen crimineel, maar ik ben thuis in veel werelden. Veel vrienden van me zijn gay, maar ik ben het niet. Ik heb een geweten en een hart, ik ben niet gestoord, alleen kan ik er wel over schrijven.”

Je hebt zelf geen kinderen, toch?

“Bewust niet. Ik werk met kinderen en ben gek op ze, maar het is een heel grote verantwoordelijkheid, een toezegging die je aangaat: ik zal voor jou zorgen. Ik denk dat mensen zónder kinderen er langer over hebben nagedacht dan ouders die ze wél namen.”

“Aan mij wordt vaak gevraagd waarom ik ze níet heb. Als ik aan die mensen vraag waarom zij ze wél hebben, kunnen ze meestal geen antwoord bedenken. Het kan komen doordat ik zelf heb gezien hoe het verneukt kan worden. Hoeveel pijn je een kind kunt doen.”

CV

Gabrielle la Rose (Zaandam, 1972) werkt als beleidsadviseur schoolveiligheid voor Amsterdamse middelbare scholen. Na de zomervakantie gaat ze hetzelfde werk doen in Zaandam. Haar zojuist verschenen debuutroman heet Niet geschikt voor publicatie.

De stad van... Gabrielle la Rose Echt Amsterdams

“Op een zomerse dag fietsen langs de stinkende grachten. En als ik zeik, als ik loop te klagen.” Accent

“Plat Amsterdams. Ik probeer er wel op te letten.” Partner

“Dat zijn mijn dromen en doelen. Alles wat erbij komt is een buitenman.” Huur of koop

“Huur. Ik zal nooit kunnen kopen in Amsterdam. Als mijn boek in tachtig landen wordt vertaald, kan ik misschien een kelderbox kopen.” Import

“Dat ben ik zelf ook, ik woonde eerst in Purmerend. En toch: mensen uit de rest van Nederland kunnen geen Amsterdammers worden. Je mag niet generaliseren, maar het zou mooi zijn als een deel van de import hun superieure beeld kon loslaten over hoe Amsterdam zou moeten zijn.”