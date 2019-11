‘Ervaren speler’ Victor Everhardt geïnstalleerd als nieuwe wethouder Financiën

Victor Everhardt. Beeld Lin Woldendorp

Everhardt nam dinsdag afscheid in Utrecht waar hij sinds 2010 wethouder was en begint woensdag meteen in Amsterdam. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig vergelijkt zijn komst met die van met Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico, een ervaren speler die werd aangetrokken om direct inzetbaar te zijn. Kock trad in september af nadat zijn collega-wethouders niet akkoord waren gegaan met zijn voorstel om vuilverbranding AEB te verkopen. Het is een van de vele urgente dossiers waarvoor Everhardt alle bestuurlijke ervaring nodig zal hebben die hij in Utrecht heeft opgebouwd.

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki trok de Ajax-vergelijking nog wat verder: “We hebben goede ervaringen met kale mannen met een baard uit Utrecht, dus de verwachtingen zijn hooggespannen!”

Everhardt zei dat hij uitkijkt naar de dag dat er, men verwacht in 2035, een miljoen mensen in Amsterdam wonen. “De eerste miljoenenstad van Nederland, als bestuurder is het een kans om hieraan te mogen bijdragen,” zei hij woensdagmiddag in de gemeenteraad. “Hoe gaan we de stad leefbaar en bewoonbaar houden voor de Amsterdammers, want de stad is er in de eerste plaats om te wonen. Daar moeten we onze schouders onder zetten.”

Utrecht

Everhardt vroeg de gemeenteraad om in Utrecht te mogen blijven wonen, twee van zijn opgroeiende kinderen zitten daar op school. Dit is niet ongebruikelijk, tussen 2014 en 2018 woonde toenmalig wethouder Pieter Litjens in Kudelstaart. Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen hebben toch bedenkingen bij de keuze van Everhardt.

In totaal gingen 33 raadsleden akkoord met de benoeming van Everhardt, 8 raadsleden stemden tegen. Wel droeg de raad Everhardt op een werkbezoek naar Utrecht te organiseren, om met eigen ogen te zien wat er nu zo leuk is aan wonen in de Domstad.

D66 levert ook de eerste locoburgemeester, maar die titel neemt de zittende D66-wethouder Simone Kukenheim over van Kock.