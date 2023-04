Erotisch centrum stuit op monsterverbond van bedrijven en bewoners in Noord: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

Docklandsplot op de NDSM-werf wordt als een mogelijke locatie genoemd voor een erotisch centrum in Noord. Andere opties zijn twee locaties in Zuid. Beeld koen van weel/ANP

Dat schrijft een monsterverbond van projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, bouwers, bedrijven en bewoners in het gebied donderdag in een formeel bezwaar tegen de plannen voor een erotisch centrum op het NDSM-terrein.

‘Het lijkt de gemeente niet te deren dat de komst van een erotisch centrum zorgt voor stagnatie in de ontwikkeling van NDSM,’ staat in het bezwaar. ‘Dit heeft gevolgen voor de bouw van nieuwe woningen en de keuze van bewoners, ondernemers en scholen om zich hier te vestigen. Een kwalijke zaak in een tijd van grote woningnood.’

Het NDSM-terrein is, met twee plekken aan de Zuidas, aangewezen als mogelijke locatie voor een deel van de raamprostitutie die van de Wallen moet verdwijnen omdat die daar te veel drukte en overlast zou veroorzaken.

Negatieve impact

Niet eerder sloegen bezwaarmakers tegen de plannen de handen ineen. Wel liepen bewoners en cultuurinstellingen op de voormalige scheepswerf ertegen te hoop. Ook stadsdeel Noord heeft zich er inmiddels tegen gekeerd. In Zuid is het verzet eveneens groot. Naast bewoners keerden RAI Amsterdam, medicijnagentschap EMA en hotelier NH zich al tegen de plannen.

‘Alle partijen en bewoners voelen zich na de inspanningen van de afgelopen decennia door het gemeentebestuur in de steek gelaten,’ schrijft de NDSM-groep. ‘De komst van een erotisch centrum past in geen enkel opzicht bij dit omvangrijke en onoverzichtelijke gebied. Het wordt een potentiële uitvalsbasis voor drugshandel en illegale prostitutie; negatieve impact die nota bene door de gemeente in rapporten wordt bevestigd.’

De Amsterdamse projectontwikkelaar G&S&, die sinds de eeuwwisseling in het gebied actief is, nam het initiatief tot het massabezwaar. Het bedrijf bouwt meerdere woonprojecten op de voormalige scheepswerf en is onder meer eigenaar van de Lasloods (onderkomen van straatkunstmuseum Straat) pal naast het terrein waar het sekscentrum moet komen.

“Dit breekt jaren van opbouw van het NDSM-terrein in één keer af,” zeggen directeuren Diko Ruit en Dennis van de Ven van G&S&. “Zo’n voorziening past op geen enkele manier in de opzet van NDSM. Ook niet vanwege de beperkte bereikbaarheid. We vinden het offer dat van bewoners, gebruikers, investeerders en belanghebbenden wordt gevraagd, veel te groot. De gemeente zorgt alleen al met deze keuze voor veel onrust.”

Vertrouwen geschaad

De aanwijzing van de locatie schaadt volgens de groep ook het vertrouwen in de overheid, terwijl die de vastgoedsector de komende jaren hard nodig heeft om ook elders in de stad aan de enorme vraag naar nieuwbouwwoningen te voldoen. Ruit: “Alle ambities die we met elkaar hebben, komen hierdoor zwaar op de helling te staan.”

Naast vastgoedpartijen als Bouwinvest, DW en Rovobel hebben ook de Amerikaanse ontwikkelingsgigant Hines en de Duitse woningfinancier Patrizia zich bij de groep aangesloten. Onder de klagers zijn ook de bewoners van de Pontkadetorens, basisschool Klein Amsterdam (die naar het NDSM-terrein verhuist) en mbo-college ROC Top (die er sinds 2016 zit).

De onderwijsinstellingen verbazen zich over het wisselvallige gemeentebeleid. ‘Als coffeeshops in de nabijheid van scholen verboden zijn, is het niet uit te leggen dat een sekscentrum, dat zonder twijfel drugsgerelateerde activiteiten zal aantrekken, wel is toegestaan.’

Schadeclaims

Het massabezwaar is voor de NDSM-groep een eerste stap. G&S& laat nog in het midden of er juridische acties of schadeclaims volgen als het plan wordt doorgezet. “Het staat ons vrij verdere stappen te nemen,” zegt Ruit. “We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen. Bewust niet alleen maar in een collectief van eigenaren en gebruikers.”



Ruit: “Het is nu aan het college om het volle verstand te gebruiken en zo’n voorziening niet in deze woonwijk te plannen. We kunnen ons niet voorstellen dat het college deze plannen doorzet bij zo’n gemis aan draagvlak.”