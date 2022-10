Erotisch centrum in Amsterdam lijkt steeds verder weg: ‘We zitten hier niet op te wachten’

Deze maand zouden drie locaties voor het erotisch centrum bekend worden gemaakt, maar burgemeester Halsema heeft het moeten uitstellen tot januari door weerstand vanuit de stadsdelen. Het opzetten van een erotisch centrum lijkt steeds verder in de toekomst te liggen.

Begin dit jaar waarschuwde burgemeester Femke Halsema voor het zogeheten nimby-effect, dat staat voor not in my backyard. Ze had het over bewoners, ondernemers en politici die niet zitten te wachten op een erotisch centrum in hun stadsdeel.

Halsema had toen net een lijst met acht locaties bekendgemaakt die nader onderzocht werden op geschiktheid. Het idee was om deze lijst in het najaar terug te brengen tot drie gebieden, maar in plaats daarvan kondigde de burgemeester vorige week aan dat er meer tijd nodig is en dat het zelfs mogelijk is dat er heel andere locaties op de shortlist komen dan de acht zoekgebieden.

Zoals ze tegen de raad zei: “Met de komst van een nieuw college voeren we nieuwe gesprekken met wethouders. We gaan opnieuw na of andere locaties mogelijk zijn.” Maar een rondgang leert dat er meer weerstand is dan Halsema tijdens de vergadering deed voorkomen.

Erotisch centrum bij de RAI

Een van de drie locaties die op de shortlist zou komen was de RAI. Stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) kreeg hierover vragen vanuit het stadsdeel. Vink zei dat bij de afweging van een erotisch centrum ‘expliciet aandacht’ besteed moet worden aan de leefbaarheid en overlast voor de omgeving. De ‘negatieve economische en andere effecten’ moeten hierin worden meegenomen.

Het laat zien dat Vink veel mitsen en maren heeft voordat hij overtuigd is van een erotisch centrum in de buurt van de RAI. Directeur van de RAI, Paul Riemens, bevestigt dit beeld. “We hebben al wat berekeningen en onderzoek gedaan toen Halsema ons als locatie aanwees. De vastgoedwaarde van het gebied gaat omlaag en congressen zitten niet te wachten op een erotisch centrum als entree.”

De RAI heeft circa 25 hectare grond en is al langer bezig om dit gebied verder te ontwikkelen. Woningbouw moet er komen, kantoren, maar ook een ondergronds overslagcentrum en een tunnel die ervoor zorgen dat het vrachtverkeer dat nu de stands op de beurzen aanlevert, uit het straatbeeld verdwijnt.

Terwijl de RAI bezig was met het uitwerken van die plannen, werd het idee voor een erotisch centrum gelanceerd. Riemens: “We zitten hier niet op te wachten. Het levert zoveel ellende op. De RAI is voor bezoekers een entree naar de stad, maar Amsterdam ontmoet hier ook de wereld door de congressen en evenementen. Ik vind het geen goed idee en heb dat ook aangegeven bij de gemeente.”

Bruisende plek

Vanuit stadsdelen Oost en Zuidoost komt vergelijkbare kritiek. Men is bang voor overlast, criminaliteit en ellende. Niet vreemd, aangezien de plannen voor de verplaatsing van de prostitutie voortkomt uit de wens om de overlast in de binnenstad aan te pakken. Het is moeilijk om het erotisch centrum, zelfs al wordt het gepresenteerd als een bruisende plek met horeca, theater en veilige werkplekken voor sekswerkers, dan te beschouwen als een aanwinst voor een andere buurt.

Halsema kijkt nu naar andere gebieden. Geluiden gaan op dat de gemeente zoekt naar een nieuwe locatie in Zuidoost, verder weg van woonwijken, terwijl Haven-Stad in de buurt van Sloterdijk door betrokkenen nog steeds als één van de meest realistische opties wordt gezien.

Begin volgend jaar moet duidelijk worden in hoeverre dit klopt en of Halsema dan wel het college achter zich heeft. Na het bekendmaken van twee of drie gebieden volgt dan ook een bewonersparticipatie. Halsema zei eerder al dat gezien de complexiteit het drieënhalf tot tien jaar kan duren voordat het centrum er staat.

Een lange adem is nodig – voor de burgemeester, die dit graag wil, maar ook voor bewoners die in de Wallen met smart op een erotisch centrum zitten te wachten buiten hun leefgebied.