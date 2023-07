Erotisch centrum: coalitiepartijen houden kaarten op zak in laatste debat voor zomerstop

Protestbord tegen de plaatsing van het erotisch centrum op de NDSM-werf. Beeld Jennifer Gijrath

Na maanden van petities, onderzoeken, negatieve stadsdeeladviezen en bezorgde bewoners die zich uitspreken tegen het erotisch centrum werd er donderdagmiddag nog één keer in de raad over gedebatteerd.

Fractievoorzitter Sheher Khan van Denk, richtte daarbij de pijlen op coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66. Hij vroeg hen meerdere malen een standpunt in te nemen over de huidige drie voorkeurslocaties in Zuid en Noord. “De stadsdelen zijn tegen, maar wat zijn jullie? Je hoeft toch niet te wachten tot het officiële moment dat er een besluit wordt genomen?”

Zo wilde hij samen met Claire Martens (VVD) uitsluitsel van PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis. Zij zei geen keuze te willen maken terwijl onder meer het recent gestarte marktonderzoek, dat interesse bij marktpartijen moet peilen om het erotisch centrum te exploiteren, nog loopt.

‘Altijd duidelijk over het proces gecommuniceerd’

Heinhuis: “Het eerlijke verhaal is dat als je een proces ingaat je het proces eerlijk moet doorlopen. Ik neem de zorgen serieus, ga en blijf in gesprek met bewoners, maar ga niet tussentijds al een keuze maken.”

Ook Groenlinksraadslid Imane Nadif zei te willen wachten op de marktconsultatie. “Wij gaan het erotisch centrum niet betalen,” aldus Nadif, “dus die informatie hebben we echt eerst nodig om een goede keuze te maken.”

Volgens Khan (Denk) betekent het dat bewoners maanden in onzekerheid blijven zitten. Dat sprak Nadif tegen: “We hebben altijd duidelijk over het proces gecommuniceerd.”

Ook fractievoorzitter van D66 Ilana Rooderkerk wilde geen kleur bekennen, maar ze koppelde haar standpunt over het erotisch centrum in het najaar wel expliciet aan de in het coalitieakkoord beloofde vermindering van het aantal ramen op de Wallen. “Ik heb nog geen plan gezien hoe u dat wilt doen?”

Een betere oplossing

Alles overziend zei burgemeester Halsema in ieder geval over één punt overeenstemming te horen bij de gehele raad, ‘namelijk dat de situatie op de Wallen zo niet door kan gaan. En dat is wel het uitgangspunt waarom we met deze plannen zijn gekomen.’

De burgemeester zei niet doof te zijn voor alle kritiek in de stad, maar ‘ik hoor geen alternatief dat levensvatbaar is. Daarmee ziet u het enorme dilemma.’ Later voegde ze daaraan toe: “Als iemand een betere oplossing heeft om de problemen op de Wallen op te lossen dan gaan we die meteen onderzoeken.”

Cliffhanger

Een alliantie uit de binnenstad, zichzelf een monsterverbond noemend en tegen het erotisch centrum, hadden in een manifest een alternatief genoemd. Volgens hen kan het Wallengebied het best benaderd worden als een groot festivalterrein. Halsema: “Daar ben ik het niet mee eens, we willen het Wallengebied leefbaar maken voor Amsterdammers en met dat plan zet je er de facto een hek omheen.”

Tot slot stelde ze dat het proces dat nu doorlopen wordt, waarbij in het najaar pas een beslissing valt, in samenwerking met de raad is vastgesteld. “Het ritme waarin we nu zitten heeft u ingericht.” Na maanden van protestavonden, petities en negatieve stadsdelen eindigt het politieke jaar rond het erotisch centrum daarmee met een cliffhanger. Wordt vervolgd.