Ernstige verzakkingen bij bioscoop The Movies

Als we de deuren twee jaar moeten sluiten, bedreigt dat ons voortbestaan Alex Rutten

De verzakkingen kwamen aan het licht tijdens werkzaamheden op het dak van de bioscoop. Toen de gemeente daar een inspectie uitvoerde, werd geconstateerd dat de panden niet meer recht stonden ten opzichte van elkaar.



"Toen werden de bouwwerkzaamheden op het dak stante pede stilgelegd. De gemeente wilde eerst onderzocht hebben hoe het is gesteld met de fundering."



Evaluatie

Stadsdeel Centrum zegt dat dergelijke onderzoeken ongeveer tachtig keer per jaar verplicht worden gesteld, wanneer daar aanleiding voor is. "Dit is een evaluatie, een soort apk voor gebouwen. Naar aanleiding daarvan worden vervolgstappen bepaald."



"Is de fundering zeer slecht, dan moet de eigenaar binnen een jaar de boel op orde brengen. Als het minder acuut is, heeft de eigenaar één tot vijf jaar de tijd om in te grijpen. Hoe het met The Movies is gesteld, weten we op dit moment nog niet, het onderzoek start na de zomer."