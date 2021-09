Ernstige mishandeling bij straatroof Overtoomse Veld, schot gelost op raam

Beeld ANP XTRA

Rond 00.10 uur krijgt de politie meerdere meldingen binnen van een man die gewond op straat zou liggen. Volgens de meldingen zouden drie verdachten in twee verschillende voertuigen zijn weggereden richting de Jan Tooropstraat. Het zou gaan om voertuigen van de merken BMW en Volkswagen.

Wanneer agenten op de locatie aankomen, vinden ze het slachtoffer met verwondingen op de grond. Ze treffen geen schotwonden aan, maar de man is wel ernstig mishandeld. Het slachtoffer is aanspreekbaar en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Terwijl de politie de omgeving onderzoekt, ontdekt ze een kogelinslag in een raam aan een woning in de Louis Apolstraat. Er zijn volgens de agenten geen bewoners gewond geraakt. Vrijdagochtend meldde de politie in eerste instantie alleen dat er een schot gelost was in deze straat en dat daarbij geen gewonden gevallen waren.

