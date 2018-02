Ernstige geluidshinder in de stad is flink toegenomen

In 2016 werden de woningen van ruim 53.000 Amsterdammers blootgesteld aan ernstige geluidshinder. In 2011 waren dat er nog ruim 47.000.



Voor ruim 26.000 Amsterdammers was het lawaai in 2016 zelfs dusdanig dat het hen in hun slaap kon storen. Dat gold in 2011 voor een kleine 24.000 inwoners.



Dat blijkt uit een berekening van de geluidsbelasting in 2016. Eens in de vijf jaar moet de stad volgens Europese regels de herrie rond wegen, spoorwegen, industrie en luchthavens in kaart brengen. Burengerucht en bouwlawaai zijn daarbij niet meegenomen.



Het is vooral het verkeer binnen de stad dat voor geluidshinder zorgt. Wegverkeer - auto's, vrachtwagens, bussen, brommers en trams - is goed voor 96 procent van de ernstige geluidshinder in Amsterdam.



Hier moet ook de toename ten opzichte van 2011 worden gezocht. Het aantal Amsterdammers dat te maken heeft met ernstige geluidshinder door binnenstedelijk verkeer, is bijna 9 procent toegenomen.



Rumoerige plekken

Voor een deel komt dat door meer verkeer. Een ander deel van de toename laat zich verklaren door nieuwe woningen binnen de stad.



Immers, door verdichting zijn er tussen 2011 en 2016 duizenden woningen bij gekomen op rumoerige plekken. Dus wonen meer Amsterdammers op plekken waar herrie de gevel teistert, want dat is waar de Europese rekenmethodiek van uitgaat.