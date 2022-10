Ernstig ongeluk op de Prins Hendrikkade: ‘Kijk er niet van op dat het echt is misgegaan’

Een ernstig ongeval met vier gewonden op de Prins Hendrikkade: je kon erop wachten, zeggen buurtbewoners. Rond de Kikkerbilssluis gaat er van alles fout, van racende bussen tot het gedrag van fietsers en de inrichting van de straat.

Twee aan twee rijden ze over de Kikkerbilssluis. Vader en dochter voorop, moeder en zoon erachter. Kijkend op hun telefoon. Alsof ze op een zondagmiddag door het een of andere dorp in Drenthe peddelen. Een auto die hen achterop rijdt, moet stevig in de remmen. Wanneer hij het kwartet passeert, draait de bestuurder het raampje omlaag. “Idioten, jullie rijden op een autoweg,” roept hij in het Engels.

Even verderop blijkt dat de automobilist gewoon Nederlands had kunnen spreken: het gezin Compier komt uit Den Haag en doet een dagje Amsterdam. Eerst waren ze bij het Scheepvaartmuseum, nu zijn ze op weg naar de Nieuwendijk en de Kalverstraat. Wisten ze dat ze zich op een drukke autoweg bevonden? Vader Jan: “Toen die man begon te roepen wel natuurlijk, maar daarvoor zaten we nog gewoon op een fietspad. Toch?”

Eén ongeluk, vier gewonden

Het gesprekje vindt plaats op de plek waar vorige week een bus een fietser aanreed. Gevolg: de fietser werd zwaargewond afgevoerd, drie inzittenden van de bus kwamen door het krachtige remmen in het gangpad terecht en hadden lichtere verwondingen.

Wat er precies is gebeurd die dinsdagavond is nog onderwerp van onderzoek, maar het heeft er alle schijn van dat de fietser overstak en – gezien de gewonden ín de bus – dat er veel te hard is gereden. Of de fietser net als het Haagse gezin een eindje op de rijweg heeft gereden, is een vraag die nog niet is beantwoord.

Feit is dat veel fietsers zich hier tussen de hard rijdende auto’s voegen. Op een willekeurige maandagmiddag is dat aan de lopende band het geval. Bij navraag blijkt dat zij niet wisten dat dit niet mag. Of dachten dat het op het moment dat zij dat deden ‘wel even kon’.

Het is duidelijk: er gaat van alles mis op de Prins Hendrikkade. Het gedrag van fietsers, de snelheid van het gemotoriseerde verkeer en, ook dit speelt een rol, de inrichting van de straat en het fietspad. Fietsers bevinden zich aan de oostelijke zijde van de Kikkerbilssluis namelijk op een doodlopend pad. Als ze bijna bij de brug zijn, houdt dat op. Het verstandige om dan te doen: terugfietsen en ter hoogte van de IJtunnel oversteken. Maar dat doen veel fietsers dus niet.

Wel een afsluiting

Een deel van de fietsers die hier op het doodlopende punt stuiten komt van de richting van het Scheepvaartmuseum: zij zijn een wegafsluiting van het fietspad gepasseerd. Zoals Jan Compier uit Den Haag het verwoordt: “Er was een afsluiting, maar we zagen dat het fietspad daarachter gewoon doorliep. We dachten: dat kan wel even.”

En dan is er nog het punt van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer: met name bussen rijden niet zelden véél te hard. Dit is al langer een doorn in het oog van veel buurtbewoners. Zoals Bas Janssens, die dagelijks de Prins Hendrikkade moet oversteken. “Ik ben niet bang aangelegd, maar met mijn kinderen vind ik het doodeng: ze rijden zo verschrikkelijk hard.”

100 kilometer per uur

Janssens schreef een jaar geleden al een brief aan de Vervoerregio waarin hij aangaf dat er snelheden van soms honderd kilometer per uur worden gehaald. “Wij willen dat per direct de maximumsnelheid wordt verlaagd van vijftig naar dertig. En er moeten drempels komen. Ik waarschuwde toen voor ernstige ongelukken, dus ik kijk er niet gek van op dat het vorige week echt is misgegaan.”

Oproep: gevaarlijke verkeerssituaties Ken jij soortgelijke plekken in Amsterdam die levensgevaarlijke situaties opleveren voor auto, fiets of voetganger? Laat het ons weten door te mailen naar hethoogstewoord@parool.nl. Vermeld daarbij je volledige naam, de locatie die volgens jou gevaarlijk is en omschrijf waarom de locatie zo gevaarlijk is voor verkeersdeelnemers. Een deel van de reacties publiceren we op Parool.nl en in de krant.

Michel van Wijk van de stadsdeelcommissie Centrum deelt Janssens’ mening volmondig. “Er moet snel iets gebeuren, er is geen tijd om te wachten op onderzoeken. Terug naar dertig kilometer per uur past ook volledig in de plannen van de centrale stad: vorig jaar werd er al een motie aangenomen dat in 2023 die snelheidsverlaging zou moeten worden ingevoerd. Doe het dan!”

Knullig fietspad

Ook Van Wijk laakt de volgens hem zeer gevaarlijk en onhandige ‘tijdelijke’ inrichting van het fietspad. “Knullig, dat is het juiste woord. Wethouder van der Horst meldt in een reactie dat er gekeken gaat worden naar verbeteringen. Ik krijg het gevoel dat zij blijkbaar onvoldoende geïnformeerd wordt door haar ambtenaren, want het ís al onderzocht, het beleid ligt er al, inclusief een specifieke motie over juist deze plek.”

Een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zegt dat de toedracht van het ongeluk nog wordt onderzocht door de politie. Op de kruising Prins Hendrikkade/Kalkmarkt wordt gemiddeld vijf kilometer per uur te hard gereden. De Prins Hendrikkade Oost zou komend jaar heringericht worden, zegt zij. “Maar dat is om financiële redenen uitgesteld tot na 2025. Sinds 2018 is de Prins Hendrikkade een stuk rustiger geworden qua autoverkeer door de knip voor CS, maar er liggen nog wel twee dubbele rijbanen. Dus het is nog steeds een drukke weg waar bewoners overlast ervaren. Daarom heeft het college bij het uitstel van de herinrichting besloten dat er wel leefbaarheidsmaatregelen genomen gaan worden. Die worden in 2024 uitgevoerd, als er toch tijdelijk geen bussen rijden vanwege de werkzaamheden aan de fietsroute IJ-Geldersekade.”