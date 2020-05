Ernstig gewonde na schietincident bij coffeeshop Atlas in Noord

Beeld Politie Amsterdam

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op het plein bij de coffeeshop aan de Parlevinker is meerdere keren geschoten, aldus de politie. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over de medische toestand kan de woordvoerder niets zeggen.

De politie weet niet of er meerdere daders bij het incident betrokken zijn, ‘al lijkt het daar wel op’, aldus een woordvoerder. De verdachten zijn er waarschijnlijk vandoor gegaan in een voertuig. Er is een zoekactie op touw gezet met onder meer een politiehelikopter.

De plaats delict is ruim afgezet. De recherche doet momenteel onderzoek.

“Ik ben heel erg geschrokken,” zegt de eigenaar van coffeeshop Atlas, die niet met naam genoemd wil worden. “Dit zijn we niet gewend hier. We hoorden een paar harde knallen en toen ik naar buiten liep, zag ik een man op de grond liggen.”

Volgens de eigenaar ging het om een paar jongens ‘die wel bekend zijn hier in de buurt’. “Zij waren op het pleintje. En ineens gebeurde dit.”