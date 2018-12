Eritreeër (40) overlijdt in zwembad Zuidoost

Het incident vond op zondagmiddag 25 november plaats in het Optisport Bijlmer Sportcentrum.



Zwembaddirecteur Erwin van Iersel: "Meneer werd door het personeel uit het water gehaald en ter plekke gereanimeerd. Daarna heeft de ambulance hem meegenomen. We weten eigenlijk nog steeds niet wat er nu precies is gebeurd. Of het nu een epileptische aanval of hartaanval is geweest. De politie doet daar nog onderzoek naar."



Het gaat volgens de directeur om een statushouder die hier met zijn familie woont.



Afgelopen zaterdag werd er door de familie een afscheidsdienst gehouden, daar was de zwembaddirecteur ook bij aanwezig.



De politie kan nog niets zeggen over de uitkomst van de lijkschouwing.