Erik van Muiswinkel wordt Sinterklaas in Amsterdam

In 2016 nam hij afscheid van de landelijke intocht naar aanleiding van de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet. Van Muiswinkel is voorstander van de roetveegpiet. Sinds vorig jaar bestaat het gevolg van Sinterklaas in Amsterdam daar in zijn geheel uit.



Jeroen Krabbé neemt afscheid na zijn tiende bezoek als Sint aan Amsterdam. Op zondag 18 november komt de goedheiligman voor de 80ste keer aan in de stad. Voor Krabbé was oud-commissaris van politie Dries Zee tien jaar lang de kindervriend.



Lees in Het Parool van maandag 5 november een interview met Van Muiswinkel.