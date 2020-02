Erik van Bruggen (1968-2020): aan politiek verslaafde verbinder

Van binnenuit probeerden Booij en Van Bruggen in de jaren negentig de PvdA te vernieuwen met de opwekkingsbeweging Niet Nix. Ze kregen een vooraanstaande rol in de winnende verkiezingscampagne van Wim Kok. Beeld anp

Vanaf 1994 kreeg dit een vervolg binnen de PvdA. Booij en Van Bruggen maakten het per fax verspreide Vlugschrift en dat stond elke week ­garant voor opschudding, herinnert Felix Rottenberg, destijds partijvoorzitter. “Op zondag, dat was toen nationale verveeldag. Het waren Eriks eerste schreden op het gebied van creatief campaignen.”

Van binnenuit probeerden Booij en Van Bruggen in de jaren negentig de PvdA te vernieuwen met de opwekkingsbeweging Niet Nix. Ze kregen een vooraanstaande rol in de winnende verkiezingscampagne van Wim Kok. In 1999 wierpen ze zich zelfs op als kandidaat-partijvoorzitters. Met steun van Kok, maar de partijafdelingen in de provincie haalden hun neus op voor wat zij zagen als Amsterdamse nieuwlichterij.

Ontnuchterd begonnen ze voor zichzelf en BKB werd al snel een succes. “We verbonden verschillende werelden aan elkaar, probeerden op creatieve manieren problemen en oplossingen te zoeken,” zo verklaarde Van Bruggen dat zelf in een stuk over zijn grote muziekliefde U2. “Dream Out Loud, riep U2. Het werd ons belangrijkste bedrijfsmotto.”

Van Bruggen lukte het bijvoorbeeld om de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton naar Nederland te halen. BKB was ook de stille kracht achter de lawaaidemonstratie op de Dam toen in 2004 Theo van Gogh was vermoord. Bij de jaarlijkse BKB Academie werd een heel nieuwe generatie campaigners klaargestoomd. Een handjevol alumni schopte het tot de Tweede Kamer, waaronder Thierry Baudet.

Broze gezondheid

Van Bruggen was bij BKB de ideeënman en de strateeg. Booij noemt hem ‘een verbinder pur sang’. “Erik heeft me altijd geïnspireerd om groter en verder te denken.” ‘Vrolijke, kwikzilverige Erik. Wat een gigantisch gemis,’ schreef PvdA-leider Lodewijk Asscher gisteren op sociale media.

Volgens Rottenberg was Van Bruggen ‘verslaafd aan politiek’. In 2017 speelde hij volgens Rottenberg nog met de gedachte om mee te doen aan de verkiezing voor het voorzitterschap van de PvdA. “Hij wilde Lodewijk steunen.” Rottenberg, ervaringsdeskundige, heeft het hem ontraden. “Hij was doodongelukkig geworden.”

De laatste jaren had Van Bruggen een broze gezondheid. Hij had een pacemaker vanwege een hartafwijking. Daar kwamen in 2018 nierfalen en een bloedvergiftiging bij. Hij knapte op, maar belandde eerder dit jaar toch weer in het ziekenhuis. Gisteren overleed hij, 51 jaar oud. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.