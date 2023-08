Erik Swelheim, cfo van KLM en toezichthouder bij het OLVG: ‘Het opkomen voor kwetsbaren in de stad ontroert me’

Vijf president-directeuren heeft hij zien komen en zien gaan, maar Erik Swelheim is gebleven. Hij is daarmee een baken bij KLM, in goede en in slechte tijden en dat al twintig jaar, waarvan de laatste elf als financieel directeur (cfo). In mei werd de Amsterdammer ook toezichthouder bij ziekenhuis OLVG.

‘Ik weet niet precies wat me zo aantrekt in de zorg,” zegt Erik Swelheim na enig peinzen. “Ik ben zoon van een arts, maar of dat nu meespeelt? Ik ben twee keer voor een kleine ingreep in het OLVG geweest. Dat was het ook niet.”

De financieel directeur van KLM is sinds dit voorjaar ook toezichthouder bij het OLVG, een van de Amsterdamse ziekenhuizen. “Zorg is wel iets waarvan ik al langer denk dat het misschien een sector is waar ik na KLM een rol zou kunnen spelen. Doordat Pier Eringa naar Ajax ging kwam er een positie vrij in de raad van toezicht van het OLVG.”

Er moet toch iets zijn wat u naar de zorg heeft gelokt.

“Complexe vraagstukken in de zorg interesseren me. Het OLVG pioniert graag. Met initiatieven om de zorg vaker buiten het ziekenhuis te doen, met thuismeetapparatuur, videoconsulten. Of timeslots bij de eerste hulp.”

“Ze testen met kunstmatige intelligentie om te bepalen wanneer mensen van de intensive care af kunnen en het wordt gebruikt om de artsen te helpen; een soort tweede mening. Daar zitten allerlei kosten en investeringen aan vast en daar heb ik na twintig jaar KLM wel ervaring mee.”

Moest het een vrijwilligersbaan in Amsterdam zijn?

“Ik ben Amsterdammer, ik woon er sinds mijn achttiende, toen ik bedrijfseconomie ging studeren. Onze drie kinderen zijn hier opgegroeid.”

“Ik ben een enorme Amsterdamfan. Dan is het OLVG het allermooiste ziekenhuis. Letterlijk midden in de stad, midden in de samenleving. Ik zit er nog maar drie maanden, maar ik heb er al heel wat meegemaakt.”

Zoals?

“Het OLVG heeft onlangs besloten te investeren in een nieuw laboratorium. Daar zitten enorme kosten aan. Natuurlijk kunnen we laboratoriumwerk uitbesteden, maar ik heb me laten overtuigen door de medisch specialisten. Een eigen lab is dichterbij, levert sneller uitslagen op.”

“Zo'n afweging doet me sterk denken aan de keuze die we bij KLM maken om zelf te investeren in het onderhoud van vliegtuigen en onderdelen, zoals motoren. Ik heb weinig verstand van vliegtuigonderdelen, maar ik kan wel beoordelen of we dat al dan niet zelf moeten doen. En dan kijk ik heus niet alleen naar de financiën.”

U noemt zich een conservatieve financieel directeur.

“Ik hou altijd rekening met tijden dat het minder goed gaat. Voorspellen is een groot woord, maar je moet altijd op een crisis anticiperen.”

“Ik ben heel erg streng en selectief bij investeringen. Dat weten ze bij KLM inmiddels wel. Ze komen niet meer langs met slechte investeringsvoorstellen.”

Durven ze niet meer?

“Symboliek is belangrijk. We hebben een maximum gesteld aan wat medewerkers aan een hotelovernachting mogen uitgeven. Dat bedrag is natuurlijk veel te klein, maar dat zet wel druk. Dan weet ik dat mensen hun best doen zich eraan te houden. Als het dan een beetje meer is, komt het ook wel goed.”

Terwijl u de komende jaren miljarden uitgeeft aan nieuwe vliegtuigen ...

“Investeringen zijn ontzettend belangrijk. Met vliegtuigen verdienen we ons geld. Luchtvaart is concurrerend, we moeten voor blijven. In elk geval bijblijven.”

“Er komen nog vijf Dreamliners. We vervangen onze vier vrachtvliegtuigen, meteen ook de lawaaiigste vliegtuigen van onze vloot. De grote klapper is de vervanging van alle Boeings 737 van KLM en Transavia door Airbussen.”

“Die investeringen spreiden we over vijf tot acht jaar uit. Onderweg kunnen we het tempo ook nog wijzigen. Operationeel is het verstandig vliegtuigen snel te vervangen, maar financieel gezien kan dat niet altijd.”

Zeker niet na drie coronajaren. Zien de banken KLM nog wel staan?

“We gingen in 2020 in een paar weken van eigen relatiemanagers bij de banken naar de afdeling bijzonder beheer. Ze wilden hun risico zo snel mogelijk afbouwen. Dat was best een harde leerschool.”

“De banken die ons trouw zijn gebleven hebben uiteindelijk meegedaan aan kredieten van in totaal 2,4 miljard euro, maar wel met de overheidsgarantie van 90 procent achter de hand. Die garantie had, met het staatskrediet van een miljard euro, forse condities: loon inleveren, kosten besparen, eisen voor duurzaamheid.”

“Daarom wilden we er zo snel mogelijk van af. Toen we uit de crisis kwamen, konden we weer tickets verkopen. Met dat geld hebben we de 942 miljoen euro krediet die we hadden aangesproken, terugbetaald, met 80 miljoen euro rente. Dit voorjaar hebben we het hele steunpakket opgezegd toen we weer bij de banken terecht konden.”

Een van de voorwaarden was: toezicht door een staatsagent. Die ging af en toe op uw schoot zitten.

“Jeroen Kremers deed wat hij als staatsagent moest doen: controleren of wij voldeden aan de voorwaarden. Dat dat af en toe tot frictie leidde, daar ben ik niet trots op. Ook daarom is het fijn dat we weer op eigen benen staan.”

U heeft zich volgens Kremers niet aan de voorwaarden gehouden door de lonen te verhogen. Het kabinet studeert nu op stappen tegen KLM.

“We moesten vorig jaar snel opschalen. De arbeidsmarkt was krap, er stonden enorme rijen op Schiphol. Dat wilden we snel oplossen. We moesten mensen behouden en nieuwe medewerkers aantrekken. Daar horen lonen bij die recht doen aan de hoge inflatie.”

“Dat was een dilemma, maar we staan achter de keuze die we hebben gemaakt. Daar gaat nu de discussie met het kabinet over, veel groter moeten we het niet maken. We hebben ons drie jaar aan de afspraken over kostenbesparing gehouden. Alleen over arbeidsvoorwaarden was dat anderhalf jaar, vanwege de acute situatie.”

Kremers betwijfelt ook of KLM de komende jaren, in lijn met de corona-afspraken, voldoende bezuinigt.

“Dat wij onze kosten moeten beperken om concurrerend te blijven, is mijn verhaal al twintig jaar. Daar zit ik helemaal op één lijn met de staatsagent. Alleen over de wijze waarop dat gebeurt, maken we andere afwegingen. Dat is ook aan ons als directie.”

“We leggen nu bij de onderhandelingen over nieuwe cao’s enorm de focus op kostenbesparingen. Natuurlijk is de inflatie hoog en de arbeidsmarkt krap, maar onze kosten stijgen ook hard.”

En er dreigt krimp van Schiphol en daarmee krimp van KLM.

“Ik begrijp wat er speelt wat betreft geluidsreductie, maar krimp heeft grote financiële gevolgen. Natuurlijk hebben we uitgerekend wat dat betekent. Minder bestemmingen, een minder omvangrijk netwerk. Maar ook: direct verlies aan winstgevendheid en daarmee een verlies aan investeringsvermogen. Dan kunnen we minder investeren in vliegtuigen en vliegen we langer door met oudere toestellen.”

Jullie hebben die Airbussen al besteld ...

“Die moeten nog wel worden geleverd. We zijn flexibel in hoe snel die binnenstromen. En er moeten later nog meer vliegtuigen worden vervangen.”

“Het mooie voor mij als cfo is dat duurzaamheid en efficiëntie hand in hand gaan. Als we oude toestellen vervangen door nieuwe, leidt dat geluidsreductie en gaan de kosten omlaag; ze hebben minder onderhoud nodig, ze verbruiken minder brandstof. Dat levert allemaal ook milieuwinst op.”

“Ik ben ervan overtuigd dat investeringen in nieuwe toestellen, in alternatieve brandstoffen en operationele aanpassingen op termijn een beter alternatief zijn dan krimp. Daar hebben we ook een plan voor ingediend.”

Uw aanstelling als cfo loopt volgend jaar ten einde. Is de stap naar het OLVG een voorbode?

“Wellicht. Het is ook een manier om uit te proberen waar ik na KLM terechtkom. Maar voorlopig heb ik het er nog veel te veel naar mijn zin.”

“Ik wilde al langer iets maatschappelijks doen, bij een organisatie waar het niet om winst gaat. Vier jaar geleden ben ik al toezichthouder geworden bij de Regenboog Groep.”

“Net als OLVG is de Regenboog een heel enthousiaste organisatie. Ze hadden de opvang van Oekraïners in Amsterdam al op zich genomen voordat de financiering geregeld was.”

“Zo zijn we ook bij de Daklozenkrant gekomen of de Parenthouses (voor gescheiden ouders, HS). Die volgorde zou ik bij KLM niet snel doen. Ik ben maar toezichthouder, het bestuur zet de koers uit.”

“Het opkomen voor kwetsbaren in de stad, niet denken in winst en dat iedereen er toe doet ongeacht of mensen het buiten hun schuld of door hun schuld moeilijk hebben. Dat ontroert me.”

Maar nog geen behoefte aan iets anders?

“Ik ben redelijk loyaal. Voordat ik bij KLM kwam, had ik alleen bij Unilever gewerkt. Ik heb bij het ijs nog de introductie van de Magnum meegemaakt. Daarna heb ik voor was- en schoonmaak zes jaar in Parijs gezeten. Dat was mijn brug naar KLM. Ik spreek Frans, ken de cultuur. Ik ben in mei 2004 aan de slag gegaan, op de dag van de fusie tussen KLM en Air France.”

“Van zo’n overstap leer je het meest. Dat veranderde me. Ik vind KLM nog steeds hartstikke leuk, maar nieuwe dingen leren, zeker op een plek waar ik me wat minder comfortabel voel, geeft me voldoening.”