Eric van der Burg op plek 11 VVD-lijst Eerste Kamer

De elfde plek is in theorie een verkiesbare plaats, de liberalen hebben nu dertien zetels in de senaat. Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten. De gekozen Statenleden kiezen op hun beurt op 27 mei 2019 een nieuwe Eerste Kamer.



De VVD staat in de peilingen nu op een vergelijkbaar percentage van de stemmen als in 2015, maar op plek 11 staat Van der Burg hoog genoeg om een klein verlies te kunnen doorstaan. Als Van der Burg in de senaat wordt gekozen, stopt hij als raadslid.



Wethouder

Sinds 1987 is Van der Burg (53) actief in de Amsterdamse politieke arena. Eerst als deelraadslid en bestuurder in Zuidoost, daarna als raadslid. Hij combineerde deze functies met een carrière in de zorg, als directeur van diverse Amsterdamse tehuizen.



Tussen 2010 en voorjaar 2018 werd hij wethouder. Hij wist zijn partij tot twee keer toe in het college van B&W te manoeuvreren maar viel na de laatste raadsverkiezingen, waarbij GroenLinks de grootste werd, buiten de boot.



In het najaar van 2017 was hij een paar weken plaatsvervangend burgemeester, toen Eberhard van der Laan was overleden en locoburgemeester Kajsa Ollongren tussentijds vertrok naar Den Haag. Hij vond dit zelf het belangrijkste wat hij ooit voor Amsterdam mocht doen.



Progressief

Van der Burg staat bekend om zijn progressieve opvattingen, ooit pleitte hij voor de invoering van een suikertaks, en zijn passie voor sport. Inmiddels is hij in deeltijd voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, naast zijn raadslidmaatschap. Ook werkt hij voor het ministerie van Volksgezondheid.



Ook de voormalige Amsterdamse VVD-wethouder Frits Huffnagel was voorgedragen voor een plek in de Eerste Kamer. Zijn naam ontbreekt op de voorlopige kieslijst.