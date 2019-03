Eric van der Burg nieuwe voorzitter Aidsfonds

Volgens het aidsfonds heeft de oud-wethouder en fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam zich 'de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een Amsterdam dat voorop loopt met een effectieve aanpak van de hiv-epidemie en toewerkt naar nul nieuwe hiv-infecties'.



Van der Burg staat ook op nummer elf van de VVD-lijst voor de Eerste Kamer en het moet naar eigen zeggen wel gek lopen als hij na de komende Provinciale Statenverkiezingen geen senator wordt.



32 jaar stadspolitiek

"Ook als ik onverhoopt niet word verkozen, is het mooi geweest," zei hij twee weken geleden in gesprek met Het Parool. Op 13 maart neemt Van der Burg na 32 jaar afscheid van de stadspolitiek.



Het Aidsfonds is blij met de benoeming. 'Eric van der Burg is al jaren bijzonder betrokken bij de aidsbestrijding,' schrijft directeur Mark Vermeulen. 'In Amsterdam hebben we samen al veel bereikt, maar hij weet als geen ander dat de strijd tegen aids wereldwijd nog lang niet voorbij is. Hij deelt onze ambitie om een einde te maken aan hiv in Nederland, om een genezing van hiv te vinden binnen afzienbare tijd en om wereldwijd iedereen met hiv op behandeling te krijgen.'



