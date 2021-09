Ergernis over maaltijdbezorgers in winkelcentrum Boven ’t Y: ‘Vrouwen worden nagesist’

Sinds corona wemelt het van de maaltijdbezorgers rond winkelcentrum Boven ’t Y. Bezoekers voelen zich daardoor onveilig. ‘Dit moet echt ophouden.’

Het gaat nog maar net goed als een maaltijdbezorger met een stevige snelheid tussen passanten van winkelcentrum Boven ’t Y op het Buikslotermeerplein doorschiet. Een vrouw die enigszins in gedachten verzonken een parfumerie uitkomt, voelt de wind van de voorbijrijdende fietskoerier terwijl ze achteruit springt. De koerier kijkt niet op of om, hij is vooral op weg om de hamburgers af te leveren bij de klant.

Slalommen

Het is een toenemend probleem in het winkelcentrum in Noord: maaltijdbezorgers die zich niets aantrekken van het fietsverbod en met gevaar voor zichzelf en vooral de voetgangers overal tussendoor slalommen. Daarnaast, zegt Daan Woudhuysen, centrummanager van Boven ’t Y, ontstaan er vaak vervelende situaties door de massale aanwezigheid van wachtende koeriers. “Vrouwen worden vaak vervelend aangesproken, die voelen zich daar helemaal niet prettig bij.”

De ruimte tussen de McDonald’s en de Febo in winkelcentrum Boven ’t Y bedraagt ongeveer vijf meter. Maar door de fietsenrekken is de werkelijke loopruimte zomaar een meter minder. De vier meters die overschieten worden intensief gebruikt, door mensen op weg naar de supermarkt er pal achter, maar deze middag in overgrote meerderheid door maaltijdbezorgers die staan te wachten.

Deze middag gebeurt er niets vervelends, hoewel klanten van de supermarkt zich tussen de drom bezorgers door moeten wringen. Maar dat is regelmatig anders, zegt Woudhuysen. “De meesten gaan natuurlijk opzij, maar er zijn er ook die je een grote bek geven als je gewoon vraagt of je er even langs mag. En vrouwen worden aangesproken of nagesist, dat wil je gewoon niet.”

Middelvinger

Een voorbijgangster zegt dat ze ‘als het even kan’ omloopt voor de supermarkt. “Dan neem ik de andere ingang wel, het is niet prettig om tussen al die mannen te moeten doorlopen. Sommigen beginnen tegen je te praten en als je dan niets terugzegt, dan doe je arrogant. Heel vervelend.”

Een van de beveiligers heeft het ondertussen helemaal gehad met de fietskoeriers. “Als ik iets zeg over hun gedrag, steken ze hun middelvinger op. Terwijl ze hier gewoon echt niet mogen fietsen, dat vinden de bezoekers van het winkelcentrum uiteraard echt vervelend en het is gevaarlijk. Kinderen zijn niet veilig. Als je één zo’n bezorger aanspreekt, reageren ze nog wel welwillend. Maar als ze met meer zijn, doen ze soms heel vervelend.”

Centrummanager Woudhuysen van het Boven ’t Y is het zat. “Ik heb natuurlijk overleg met de ondernemers die gebruikmaken van de koeriers. Die doen hun best, maar voor klachten moet je bij de bezorgbedrijven zijn. Afgelopen weekend hebben ze een koerier aangesproken op vervelend en gevaarlijk gedrag, maar ze doen daar niet genoeg aan.”

‘Niet conform de regels’

Een woordvoerder van Thuisbezorgd zegt dergelijke meldingen zeer serieus te nemen. “We kennen de meeste medewerkers persoonlijk en hebben ook duidelijke regels voor het naleven van de verkeersregels en voor gedrag. Het gedrag zoals dat wordt gemeld, is niet conform die regels.”

Toen afgelopen week een melding was binnengekomen, is meteen actie ondernomen, aldus de woordvoerder. “We hebben team­captains ingezet om de situatie ter plaatse goed te monitoren en we gaan bekijken welke geschikte wachtplekken er zijn voor bezorgers, idealiter buiten het winkelcentrum.”