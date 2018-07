Ergernis en plezier om bezetten parkeerplekken in De Pijp

Belachelijk, het is een officiële parkeerplek, daar doen die bordjes echt niets aan af

Alleen heeft dat veel voeten in aarde: het kan nog wel enige jaren duren voordat de hele buurt definitief heringericht is en de parkeerplaatsen dus echt zijn verdwenen. En toen verschenen dus de clandestiene buurtplekken op parkeerplaatsen: de bewoners wilden er het signaal mee afgeven dat de buurt al die parkeerplaatsen het liefst zo snel mogelijk ziet verdwijnen.



Tikje anarchistisch

Ludiek ziet het eruit. Een beetje Berlijn, een tikje anarchistisch. Je kunt je net niet voorstellen dat je er echt ontspannen zit, zo pal langs de rondrijdende auto's, maar het is tijdens de warmte van de laatste tijd allicht beter dan driehoog achter op een balkonnetje op het noorden. Beste omschrijving: vrolijk en vriendelijk.



Maar zo vriendelijk als deze 'buurtplekken' eruitzien, is het niet altijd. De afgelopen week bijvoorbeeld wilde iemand, bij gebrek ruimte elders, zijn auto neerzetten op een parkeerplek die door bewoners was 'geconfisqueerd', vertelt buurtbewoner Floris Croese die op een terras ­ertegenover zat.



"Kwam er gelijk iemand naar buiten die op hoge poten begon te foeteren dat die man daar niet mocht parkeren. Drammerig. Belachelijk, het is een officiële parkeerplek die aan het areaal is onttrokken, daar doen die bordjes echt niets aan af."



In dezelfde periode ook werd in een plaatselijke Whatsappgroep opgeroepen voortaan geen zaken meer te doen met een ondernemer uit de buurt die zijn auto soms op een laad- en losplek parkeert. De man, die niet met zijn naam in de krant wil, vindt dat 'jammer'.



Onprettig

"Het is vervelend dat het allemaal zo hoog oploopt. Ik realiseer me dat ik mijn auto misschien beter in de parkeergarage had kunnen zetten, maar ik vind de ­manier waarop mensen communiceren heel onprettig. Ik dacht dat ik óók onderdeel was van deze buurt. Ik vind dat inmiddels te veel parkeerplekken in beslag worden genomen."



Volgens buurtbewoonster Gertrude van der Ven wordt het gedoe over de buurtplekken een beetje overdreven. "Het zijn er echt niet veel. Bovendien: het levert ook iets op. Ik zag van de week ineens voor de eerste keer mijn overburen van driehoog op straat zitten eten. Dat is echt hartstikke leuk."