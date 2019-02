Ergernis alom om vertraging door fietssluis Vliegenbos

De nieuwe fietssluis in het Vliegenbos, ter hoogte van de Zamenhofstraat, moet fietsers weghouden van de voetpaden door het bos. Borden bleken niet genoeg tegen het gebruik van de wandelpaden als sluiproutes naar het Oostveer en terug.



Een anderhalf jaar oud fietspad om het gebied heen is de aangewezen route, maar dwars door het bos rijden over de voetpaden levert fietsers tijdwinst op. Er is een petitie gestart, met vanmorgen 570 handtekeningen, die een aparte noord-zuidfietsroute door het bos bepleit.



Een woordvoerder laat weten dat de gemeente de sluis heeft geplaatst omdat het steeds drukker is geworden in het bos. "Het aantal mensen dat gebruikmaakt van het Vliegenbos, groeit, wat regelmatig leidt tot irritaties tussen de verschillende bezoekers. Binnenkort vindt er een gesprek plaats met alle belanghebbenden over de toekomst van het bos zodat iedereen er gebruik van kan blijven maken."



Boom voor boom

Voorzitter Joost Janmaat van Stichting W.H. Vliegenbos, die zich inzet voor beheer en behoud van het gebied, kent de petitie. "Ik begrijp de fietsers prima. Mensen reageren slecht op verbodsborden en sluizen. Maar er is een fietsroute die langs de rand van het bos gaat. Als je deze route neemt, kost dat je een tot twee minuten extra reistijd. Voor een nieuwe strook asfalt van noord naar zuid moeten bomen wijken. Dat vind ik onnodig. Een bos verdwijnt boom voor boom. Als het Vliegenbos mee moet in de vaart van Noord raken we het kwijt."