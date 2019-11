Erfpacht-website ‘in de loop van woensdag weer online’

Beeld Screenshot

Op het portaal staat te lezen dat het portaal ‘tijdelijk niet beschikbaar’ is. Amsterdammers wordt geduld gevraag; ‘Wilt u het morgen nog eens proberen?’ Die boodschap kregen erfpachters dinsdag en maandagavond ook al. Wie het de volgende dag nog eens probeert, stuit opnieuw op een storing.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de site na een geplande update erg traag geworden en daarom offline gehaald. Als het goed is, komt het portaal in de loop van woensdag weer online, maar dat zei de gemeente dinsdag ook al. De storing komt slecht uit, want voor Amsterdammers nadert de belangrijke deadline van 1 januari. Wie voor die tijd een aanvraag doet voor een overstap op het nieuwe stelsel, stelt de gunstiger voorwaarden veilig, zoals een extra korting van 10 procent. Wie een dag te laat is, is veel meer geld kwijt, soms zelfs het tienvoudige.

Oppositie

Diverse oppositiepartijen pleiten voor uitstel van deze deadline, net als Vereniging Eigen Huis, makelaars en belangenverenigingen van erfpachters. Nog altijd is niet vastgelegd door de gemeente wat er bijvoorbeeld gebeurt met aanvragen van erfpachters die vervolgens hun huis verkopen, of wat er gebeurt met aanvragen die niet volledig zijn. Wethouder Marieke van Doorninck belooft een coulanceregeling, maar die is, anderhalve maand voor het verstrijken van de deadline, nog altijd niet klaar. Het college houdt desondanks vast aan de deadline van 1 januari.