Erfgoedclubs in de clinch met Amsterdam Museum over renovatie: ‘Aantasting van ons stadsgezicht’

Het Amsterdam Museum wordt grootscheeps verbouwd – maar niet als het aan twee Amsterdamse erfgoedverenigingen ligt. Zij proberen de renovatie via twee rechtszaken te voorkomen.

Het gebouw waar het Amsterdam Museum sinds 1975 in huist, het Burgerweeshuis uit 1580, is in ronduit slechte staat. De installaties zijn verouderd, met lekkages en risico op kortsluiting en brand. Ook is het pand niet meer toegerust op de eisen van de moderne tijd: kruip-door-sluip-door vanwege alle gangen, trappen en kleine expositiezalen, slecht toegankelijk voor bijvoorbeeld mindervaliden, en door de onopvallende bouw slecht te vinden voor bezoekers.

Reden genoeg voor een grootscheepse verbouwing, waar al zeven jaar aan wordt gewerkt. Na talloze adviezen en aanpassingen aan het ontwerp kwam er vorig jaar eindelijk groen licht, en kwam de gemeente (de volledige eigenaar) met de benodigde 56 miljoen euro over de brug. Het museum vertrok vorig jaar maart naar een tijdelijke plek in de Hermitage, zodat deze maand eindelijk de eerste bouwwerkzaamheden konden beginnen.

Twee Amsterdamse erfgoedclubs proberen die nu echter tegen te houden: erfgoedvereniging Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). Ze willen via de rechter afdwingen dat de bouwvergunning wordt ingetrokken, en proberen nu ook via een kort geding te voorkomen dat er al wordt gesloopt voordat er een uitspraak is gedaan.

Schuttersgalerij moet worden neergehaald

Steen des aanstoots is vooral een grote ingreep in het hart van het complex – precies de plek waar deze maand al zou moeten worden gesloopt, onder andere om asbest te verwijderen. De Schuttersgalerij, een lange, met kunststof platen overdekte hal die in 1975 tussen het historische Jongens- en Meisjeshuis is gebouwd, moet volgens de huidige verbouwplannen compleet worden neergehaald. Vervolgens zou die vrijgekomen ruimte worden samengevoegd met het Jongens- en Meisjeshuis, waardoor één grote stadshal ontstaat met meerdere museumzalen.

Die zalen zijn broodnodig, vindt het museum: in de vaste collectie zitten enkele grote schuttersstukken die alleen in een ruimte van serieuze omvang gepresenteerd kunnen worden. Nergens anders zou plek zijn om zoiets te bouwen, aldus de architect van Neutelings Riedijk Architects in de rechtbank. “We hebben heel goed onderzocht: welke objecten worden hier straks tentoongesteld? Hoeveel licht en ruimte hebben ze nodig om ze goed te kunnen bekijken? De grootste categorie is tien meter hoog en tien meter breed. Daarom is dit is de enige plek waar ze zullen passen.”

Bovendien zou het gaan om het minst pijnlijke offer, omdat de Schuttersgalerij het minst authentieke bouwsel van het complex is, en ook nog eens lastig te beveiligen en op temperatuur te houden.

De erfgoedverenigingen hebben daar toch grote moeite mee. De Schuttersgalerij mag dan een late toevoeging zijn uit 1975: het is gebouwd op precies de plek waar tot de negentiende eeuw de Begijnensloot lag, een sloot die ervoor zorgde dat de jongens en de meisjes van het weeshuis werden gescheiden.

“De Schuttersgalerij laat die historische stedenbouwkundige structuur juist heel mooi zien,” zegt Walther Schoonenberg van de VVAB. “Wij willen niet dat die verdwijnt, want dit is ook een monument op zich. Daarnaast vinden we ook niet dat er goed beargumenteerd is waarom die grote zalen nou per se nodig zijn, en zouden ook enkele kappen die grotendeels uit de zeventiende eeuw komen, deels worden gesloopt. Dat is volgens ons in strijd met de monumentenregels.”

Groot venster om te spieken

De Schuttersgalerij is lang niet het enige punt waar de erfgoedclubs zich tegen verzetten. Het aanzicht vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal wordt flink veranderd door een nieuw metershoog gebouw (door de critici een ‘bunker’ genoemd) en door een groot venster waardoor voorbijgangers in het museum kunnen spieken. Schoonenberg: “Het is een aantasting van ons stadsgezicht.”

Als de rechter besluit dat de werkzaamheden deze maand niet kunnen beginnen, betekent dat een fikse financiële domper voor het museum. Elke maand die wordt gewacht, kost 260.000 euro.

“Het monument holt verder achteruit, en ook de exploitatie in de Hermitage kost ontzettend veel gemeenschapsgeld,” zei artistiek directeur Margriet Schavemaker. “Dus dit is met name een financieel verhaal. Maar in de Hermitage zijn wij ook minder zichtbaar, en hoe minder zichtbaar je bent, hoe sneller je in de vergetelheid raakt. Voor het museum is het dus van levensbelang dat er snel gestart wordt met de bouw.”

Stad en museum jarig Het Amsterdam Museum huist in het Burgerweeshuis uit 1580, dat tussen de Kalverstraat, het Begijnhof, de Nieuwezijds Voorburgwal en de Sint Luciensteeg ligt. Het Burgerweeshuis trok ook weer in een bestaand gebouw: het Sint Lucienklooster. Het Burgerweeshuis is in 1975 verbouwd, zodat het Amsterdam Museum erin kon trekken (voorheen het Amsterdams Historisch Museum, dat in de Waag op de Nieuwmarkt zat). De huidige renovatie heeft enige spoed: het is de bedoeling om in 2025 weer te openen op de vertrouwde locatie. Dan viert de stad namelijk haar 750ste verjaardag, en bestaat het Amsterdam Museum 50 jaar.

