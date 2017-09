Eredoctoraat VU voor religiewetenschapper Karen Armstrong

Karen Armstrong ontvangt uit handen van @ManuelaKalsky een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies @VUamsterdam #OAJ17 pic.twitter.com/9RT7SRSPeN — Vrije Universiteit (@VUamsterdam) 4 september 2017

Armstrong is een van de initiatiefnemers van de beweging Charter for Compassion, waarin leiders en denkers uit alle belangrijke wereldreligies bij elkaar komen. Eén van hen is de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp. Wereldwijd ondertekenden 78 steden (waaronder Rotterdam en Groningen) dat handvest.



Naar aanleiding van het eredoctoraat opent de universiteitsbibliotheek van de VU maandag een expositie over het werk van Armstrong. Die is tot en met 27 oktober te zien in het hoofdgebouw. Dinsdag spreekt Armstrong de lezing 'Is religion really violent?' uit in de Nieuwe Liefde op de Da Costakade.