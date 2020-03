Er zitten wat haken en ogen aan het tweede huis van Halsema

Een tweede huisje in landelijk Noord klinkt als een droom die burgemeester Halsema en haar partner Oey waarmaken. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan.

1. Waarom hebben Halsema en Oey een tweede woning gekocht in landelijk Noord?

Volgens een woordvoerder van Halsema ‘schept dit huis zekerheid op de lange termijn’. Oftewel: dit is een woning waar Halsema en Oey met hun kinderen in kunnen als Halsema burgemeester af is. Zij huren nu immers een appartement in de ambtswoning, en bouwen dus geen vermogen op.



Dan is Halsema er overigens wel vroeg bij. Haar huidige termijn loopt nog tot 2024, en de meeste burgemeesters plakken daar graag nog een termijn van zes jaar aan vast. Volgens bronnen rondom de burgemeester is de zelfstandige woning op eigen grond in Noord, gelegen aan het water, dan ook vooral bedoeld als plek om tot rust te komen in de weekends.

2. Maar er zijn toch regels voor het hebben van een tweede huis in Amsterdam?

Zeker, de gemeentelijke Huisvestingsverordening is zeer terughoudend als het gaat om pied-à-terres. Die zijn eigenlijk alleen toegestaan voor mensen die geen ander huis in Amsterdam bewonen. Wie een tweede huis aanhoudt voor eigen gebruik, onttrekt dat aan de woningvoorraad.



Volgens haar woordvoerder zal Halsema een vergunning tot woningonttrekking aanvragen. Die aanvraag lijkt kansrijk, omdat de ambtswoning niet tot de reguliere woonvoorraad kan worden gerekend. Het is immers een tijdelijk woonverblijf, dat hoort bij de functie, zonder huurbescherming. De burgemeester heeft de koop van de tweede woning ook gemeld bij de gemeentesecretaris en Bureau Integriteit, die geen bezwaren zagen.

3. Als het voor de toekomst bedoeld is, waarom verhuurt de burgemeester de woning in landelijk Noord dan niet gewoon?

Ook dan zouden Halsema en Oey de regels overtreden. Want op 28 februari zaten zij bij de notaris, waar zij een hypotheekovereenkomst hebben getekend. Een van de voorwaarden hierin is dat de woning: ‘alleen zal worden gebruikt voor eigen bewoning/gebruik’. Hiertoe kan overigens een uitzondering worden aangevraagd bij de hypotheekverstrekker, meestal voor tijdelijke situaties. Maar voor structurele verhuur aan derden in de komende jaren zouden Halsema en Oey eigenlijk een beleggingshypotheek moeten afsluiten, met een groter eigen financieringsdeel tegen een hogere rente.

4. Komt Halsema hierdoor in de politieke problemen?

Vooralsnog niet. Bij rechtse raadsleden zoals Annabel Nanninga van Forum voor Democratie wordt wel met een knipoog de vraag opgeworpen waarom er niet een aantal ongedocumenteerden terecht kunnen in de woning, of gegrinnikt om de houtkachels in het huis. Maar de koop wordt vooral gezien als een privézaak. “Ik heb er begrip voor dat Halsema en Oey op zoek zijn naar rust,” zegt raadslid Hala Naoum Néhmé (VVD). “Ik ga er wel van uit dat zij zich net als alle Amsterdammers houden aan de geldende wet- en regelgeving.”

5. Waarom zijn er nu toch vraagtekens rond de aankoop van Halsema, en niet toen toenmalig burgemeester Cohen in 2006 een tweede woning kocht?

De jurist Cohen had het slim bekeken. Hij kocht aan het einde van zijn termijn samen met vrienden een stolpboerderij in De Rijp, een Noord-Hollands dorp in de buurt van Alkmaar. In De Rijp golden destijds geen beperkende voorwaarden voor een tweede woning. Hadden Halsema en Oey hun slag geslagen in Waterland of Landsmeer, gemeenten op slechts een paar honderd meter afstand van de pied-à-terre die ze nu hebben gekocht, dan was er geen probleem geweest.