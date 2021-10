Er wordt weer volop gefeest: ‘ADE mag je niet missen’

Het feest van DGTL is een soort pretpark voor jongvolwassenen. Beeld Jakob van Vliet

De rij voor de deur van de Chin Chin Club aan de Rozengracht wordt in rap tempo langer. Hier en daar wordt nog even snel een blik bier achterovergeslagen, op verschillende plekken kringelt sigarettenrook op. Vol verwachting kijken de feestgangers naar de portier, in de hoop dat ze snel naar binnen mogen.

Eenmaal binnen wordt op het ADE-feest Bakermat weer ouderwets de intimiteit opgezocht, alsof er de afgelopen tijd geen pandemie heeft gewoed. Terwijl bonkende housemuziek de dansvloer laat vibreren, ontstaan in de hoeken van de zaal nieuwe liefdes en vliegen vrienden elkaar zonder enige aarzeling in de armen. Twee jonge mannen banen zich met een fles Veuve Clicquot onder de arm een weg door de dansende menigte in de grotendeels rood verlichte feestruimte.

Eenmaal in rustiger vaarwater aangekomen, ploft het tweetal neer op een van de banken aan de zijkant van de zaal. “Bij ons is het allemaal nog een stuk strenger dan hier,” zegt de 25-jarige Duitse feesttoerist Phillip Goldmann. Met zijn broertje Julian (19) is hij naar Amsterdam gekomen om het jaarlijkse dansfestijn te beleven. Het feit dat de clubs om twaalf uur moeten sluiten, deert hem niet. “Je moet gewoon iets eerder beginnen.”

Pretpark voor jongvolwassenen

In de NDSM-loods in Noord wordt de dansgekte ondertussen naar een nieuw niveau getild. Het feest van DGTL is een soort pretpark voor jongvolwassenen. Tussen de containers wandelen honderden mensen van het ene naar het andere podium met overal keiharde technomuziek. Lichtbalken in verschillende neontinten kleuren de ruimte, terwijl mensen dicht op elkaar staan te raven. Lichtgewichten springen op de schouders van hun sterke kameraden om zo zwaaiend met de armen boven de zee van mensen uit te steken. Mensen dragen opvallende bloesjes en gekke zonnebrillen, terwijl ze met opblaasbare giraffes staan te zwaaien en zich tegoed doen aan een raketje.

Even verderop in het rokersgedeelte zit een aantal uitgetelde technofanaten op de grond. De 21-jarige student Lara Martinez is blij dat er weer volop gefeest kan worden. “ADE móét je gewoon meepakken. Dat mag je niet missen.” Wel benadrukt ze dat ze graag zou zien dat de situatie van voor corona terugkomt. “Het is jammer dat het nog even nodig is met die QR-code. Je wil gewoon weer gezellig met iedereen kunnen feesten.”

Voor- en nadelen

In club Disco Dolly plakken de voeten als zuignappen aan de met drank bekliederde vloer. Luidkeels wordt daar tijdens het event Escalada meegezongen met Party in the U.S.A van Miley Cyrus. Als je geen horloge bij je zou hebben, zou je denken dat het al twee uur ’s nachts is. Toch is het pas alf negen ’s avonds. “Die regel heeft zo zijn voor- en nadelen,” zegt de 18-jarige studente Isabelle Kluwer. “Je bent vroeg klaar met feesten, waardoor je niet te laat slaapt en morgen nog wat aan je dag hebt. Het nadeel is wel dat je, wanneer je vanuit je werk of school komt, heel erg moet haasten om een beetje op tijd te zijn. Je wil je natuurlijk ook nog klaarmaken.”

Studenten Daan Kuipers (22) en Kes Wieringa (21) denken daar in de Chin Chin Club anders over. “Tot twaalf uur is te kort. Wij gaan straks nog naar een afterparty bij een maat van ons,” zegt Kuipers. “Gelukkig kunnen we bij hem terecht. Anders stopt het ook zo abrupt.”