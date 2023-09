Er wordt tóch niet gesneden in het Amsterdamse ov-netwerk, maar tram en bus rijden wel minder vaak

Beeld Egbert Hartman/ANP

Toen in maart via Het Parool bekend werd dat er stevig zou worden gesneden in bus- en tramlijnen en dat ook de frequentie omlaag zou worden gebracht, barstte een storm van kritiek los. Het bedrijf meende echter dat het snijden in de lijnen van het GVB en andere vervoerders noodzakelijk was vanwege de gederfde inkomsten door de coronapandemie.

Zorgen van reizigers

Het GVB stelt in een persbericht dat het in aanvullende consultatierondes allerlei geluiden heeft ontvangen ‘van reizigers, belangenorganisaties en raadsleden in de gemeenteraad van Amsterdam die hun zorgen uitten over de verschraling van het openbaar vervoer in Amsterdam’. Die ingrepen in het netwerk zijn nu dus weer van de baan: dat is mogelijk, doordat de financiële situatie verbeterd is, nu het aantal reizigers sneller is toegenomen dan verwacht.

In het aangepaste vervoerplan staat echter ook dat zich een nieuw probleem voordoet: de krappe arbeidsmarkt. ‘Helaas is het voor nu noodzakelijk om het aanbod aan de reizigers aan te passen aan het beschikbare personeel.’

Het zegt GVB de reizigers niet te willen ‘verrassen’ met ongeplande uitval, omdat het bedrijf bijvoorbeeld op de dag zelf een bestuurder tekort komt. ‘Daarom is de dienstregeling op voorhand aangepast, zodat voor reizigers het aanbod bekend en betrouwbaar blijft. Deze aanpassing verschilt per modaliteit. Bij tram en bus is verlaging van het aanbod helaas onvermijdelijk.’

Minder impact

Verkeerswethouder Melanie van der Horst is blij dat het schrappen en wijzigen van lijnen van de baan is. “Dat zou veel impact hebben op de stad en de Amsterdammers.” Volgens haar kan er met dit nieuwe plan worden gebouwd aan een stevig ov-netwerk richting de nieuwe concessie van 2025.

“Het personeelstekort is wel een zorg, want daardoor kunnen we nu zelfs met de financiële steun van de Vervoerregio en de gemeente minder opschalen dan we hadden gehoopt,” zegt Van der Horst. “Maar daar wordt nu heel hard aan gewerkt en doordat alleen de frequentie is verlaagd, kunnen we die weer opschroeven als er meer personeel gevonden is.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.