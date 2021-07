Er wordt toch geprikt bij NDSM dit weekend, mét dj’s

Eigenlijk zou de priklocatie in Noord komend weekend gesloten zijn vanwege Pleinvrees en De Zon, maar die festivals gaan niet door. Beeld Hollandse Hoogte / Nico Garstman

Eigenlijk zou de vaccinatielocatie in de NDSM-loods in Noord komend weekend gesloten zijn vanwege twee festivals op het terrein. Nu de regering alle festivals de komende tijd heeft afgelast vanwege het grote aantal coronabesmettingen, opent de GGD Amsterdam de loods zaterdag en zondag toch voor vaccinaties, mét een speciaal programma met dj’s.

Het vaccinatieprogramma is speciaal gericht op iedereen van 12 jaar en ouder die langs wil komen voor een eerste prik. Sinds twee weken geleden kan iedereen zonder afspraak terecht op iedere Amsterdamse vaccinatielocatie, in een poging om het inenten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Mensen die wel een afspraak hebben staan voor het NDSM, kunnen ook gewoon komen.

Er wordt geprikt met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Janssen. Tijdens het wachten na de prik kunnen bezoekers zittend luisteren naar de dj die op dat moment draait. Dat mag voor maximaal een half uur. Zaterdag draaien onder anderen de dj’s Cinnaman, Titia en Julien Simmons. Op zondag staan onder anderen Claire Granlund, Ogazón en Elias Mazian op het programma.

“We willen graag álle Amsterdammers de kans geven om die coronaprik te halen en zo zichzelf en de mensen om hen heen te beschermen. Ongeacht leeftijd, taal of achtergrond,” zegt zorgwethouder Simone Kukenheim. “Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller de stad weer open kan en we samen weer op een festival of ander evenement kunnen staan.”