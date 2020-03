Er wordt flink gehamsterd bij Amsterdamse coffeeshops

Lange rijen voor de coffeeshops in Amsterdam. Beeld Het Parool

Door de sluiting van de horeca - ook de coffeeshops - vanaf 18.00 uur vandaag hadden wietrokers nog maar drie kwartier om een voorraad aan te leggen tot ten minste 6 april. Dit leidde binnen no time tot enorme drukte en lange wachtrijen bij de coffeeshops.

Na het hamsteren van toiletpapier, pasta en potgroenten is Nederland nu massaal wiet en hasj aan het inslaan. De enorme drukte was niet te missen. Op sociale media doken direct foto’s op van tientallen mensen in een rij voor de coffeeshops in heel veel steden in Nederland.

De verregaande maatregelen die vandaag werden aangekondigd, treffen inmiddels alle facetten van de samenleving. De scholen gaan dicht, evenals de kinderopvang. Sportscholen mogen niet meer open en ook cafés, restaurants en coffeeshops moeten de deuren sluiten tot ten minste 6 april.

Of alle blowers een voorraad kunnen aanleggen tot die tijd, is nog maar de vraag. Het is wettelijk niet toegestaan om meer dan 5 gram wiet of hasj aan te schaffen. En per coffeeshop mag maximaal 500 gram tegelijkertijd voorradig zijn.

Hieronder vallen ook de ruim 160 coffeeshops in Amsterdam, waar het momenteel erg druk is.

