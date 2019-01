Er waren al jaren aanwijzingen over hand van Iran in liquidaties

De Europese Unie legt Iran mede op aandringen van Nederland sancties op omdat het Iraanse regime volgens veiligheidsdiensten de hand had in liquidaties van staatsvijanden in onder meer Almere (2015) en Den Haag (2017).



Zo is 'de Nederlandse soevereiniteit op flagrante wijze geschonden', wat 'onaanvaardbaar' is. Dat schrijven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.



Het Parool berichtte in mei vorig jaar dat de 56-jarige Iraanse Nederlander die op 15 december 2015 is doodgeschoten voor zijn rijtjeshuis in Almere niet de elektriciën 'Ali Motamed' was voor wie hij doorging, maar de in Iran ter dood veroordeelde aanslagpleger Mohammad Reza Kolahi Samadi.