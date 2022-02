Er mag weer carnaval worden gevierd en dus is het druk in feestwinkel Louis Wittenburg

Komend weekend is het carnaval. En na een jaar coronastop, mag het nu ook weer worden gevierd. Daar merk je in Amsterdam overigens niks van, behalve in feestwinkel Louis Wittenburg. ‘Politie en boeven doen het altijd goed, vooral vrouwelijke politie.’

Carnaval vieren in Amsterdam is als skiën in Dubai. Het is allemaal best mogelijk, maar waarom zou je? En het wordt al snel gekunsteld.

Er is maar één plek in Amsterdam waar carnaval een beetje leeft, en dat is in feestwinkel Louis Wittenburg in de Raadhuisstraat. Hier komen de zuiderlingen die in Amsterdam wonen – en dat zijn er een hoop – om nog snel een nieuw pèkske te kopen voordat ze komend weekend afzakken naar hun geboortegrond.

Door beide verdiepingen van de zaak klinkt zowaar carnavalsmuziek in Limburgs dialect. “Dat is Radio Maastricht,” zegt eigenaar Francesco Tijnagel. “Morgen begint de Top 111. Je ziet de mensen denken als ze binnenkomen: Wat klopt hier niet? Ik ben toch in Amsterdam?”

Tijnagel verhuisde op zijn twaalfde met zijn ouders van Zuid-Limburg naar Amsterdam. “Daarom haal ik kleding in huis die zuiderlingen meteen herkennen. In het rood-geel-groen voor de Limburgers, en in het rood-wit-geel voor de Brabanders. We moeten de mensen hier ook een beetje opvoeden.”

Zuipen

Westerlingen hebben volgens hem nog altijd een verkeerd beeld van carnaval. Tijnagel: “Een westerling denkt: carnaval, dat is verkleed zuipen. Voor de zuiderling komt er toch veel meer bij kijken. Voor de zuiderling is het feest en gezelligheid en flaneren en een leuke tijd met familie en vrienden.”

En dan zuipen? Tijnagel: “Dat is erg afhankelijk van de leeftijd.”

Een jongeman zoekt een jarentachtigdiscopak. Tijnagel stuurt hem naar het rek met Elvisoutfits. Gaat de jongeman dit weekend naar zijn ouders? “Nee, ik heb een feest op mijn werk,” zegt de Amsterdammer die Camille Niessen blijkt te heten. “We vonden het leuk om carnaval als thema te doen. Ik ben natuurlijk wel weer last minute.”

Hij twijfelt tussen Elvis of toch iets met fluor. Niessen: “Ik wil het wel vaker kunnen gebruiken. Ook straks op een festival of zo. Ik hou wel van een feestje.”

De meeste mensen in de feestwinkel kopen glitter, glamour en rare pakjes. Tijnagel: “Politie en boeven doen het altijd goed, vooral vrouwelijke politie. En verpleegsters. En voor mannen een foute glitterblouse of iets in pooierpaars.”

Corona

De topdagen voor de winkel liggen tegenwoordig voor Halloween, 31 oktober. Tijnagel: “Omdat ze hier geen carnaval kunnen vieren, maar Halloween wel. Carnaval is een goede tweede. Met Halloween sta ik hier met acht man personeel, voor carnaval met vier.”

Hij somt zijn ijkpunten in een kalenderjaar op: Valentijnsdag, carnaval, St. Patrick’s Day, Koningsdag, de Pride, de oktoberfeesten en tenslotte Halloween. Plus als het Nederlands elftal een toernooi speelt natuurlijk. Tijnagel: “Het komende wereldkampioenschap valt in november samen met Halloween. Ik verwacht dat er veel verkleed gaan als dooie voetballer.”

Tijnagel merkt onder zijn klanten ook duidelijk de opluchting dat de coronamaatregelen dit jaar carnaval niet zullen dwarsbomen. Tijnagel: “Je hoort ze zeggen: we mogen weer! En dan gaan ze er ook helemaal voor.”

Breda

Een stel staat in grote verwarring voor een rek met pakken: sneeuwwitje, een piraat, de moeder van The Incredibles. “Vrienden in Breda hebben ons uitgenodigd,” zegt Amsterdammer Jeroen Lust. “Dus nu moeten we er wel aan geloven. Maar ik heb werkelijk geen idee wat ik aan moet trekken.”

Even later staan ze bij een bontgekleurde markiezenjas met ledverlichting. De vriendin schudt van nee. Lust: “Dit gaat hem niet worden. Het moet wel leuk staan, en niet voor gek staan.”

Die twee hebben komend weekend nog een flinke horde te nemen.