Er komt toch geen stripclub in Zuidoost

Beeld Getty Images/EyeEm

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft besloten geen ontheffing voor het bestemmingsplan te verlenen voor het gebied waar Hustle Diamonds zich wilde vestigen, zo blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van ChristenUnie-raadslid Don Ceder.

Na de aankondiging van de stripclub in Het Parool nam de gemeente contact op met de initiatiefnemer. Die was niet op de hoogte van de regels. Een stripclub valt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) namelijk onder een ‘seksinrichting’, waar een vergunning voor nodig is.

Stop op seksinrichtingen

In het bestemmingsplan voor het beoogde gebied is geen ruimte voor zo’n plek opgenomen. Ontheffingen worden niet verleend omdat volgens het gemeentelijke beleid het aantal bestemmingen voor prostitutiebedrijven en seksinrichtingen in de gehele stad niet wordt uitgebreid.

Bewoners uit Zuidoost uitten eerder al hun zorgen over de plannen voor een stripclub in hun wijk. Zij wisten niets van de plannen en hadden daar ook ‘helemaal geen trek in’.

Ook toen al gaf stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing aan dat een stripclub niet zou passen in de bestemmingsplannen. Hustle Diamonds toonde zich toen nog vastberaden: die club komt er. De initiatiefnemer van de stripclub is inmiddels op de hoogte van het gemeentelijke besluit om geen vergunning te verlenen en was niet bereikbaar voor commentaar.