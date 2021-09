Er kan weer gewinkeld worden in het vlaggenschip van flopwarenhuis Hudson’s Bay

Bijna twee jaar nadat Hudson’s Bay er de deuren heeft gesloten, kan er weer gewinkeld worden in het vlaggenschip van het flopwarenhuis aan het Rokin. Betaalgigant Adyen opent er woensdag pop-upzaak The Store, waar klanten van het bedrijf zich afwisselend kunnen presenteren.

Nadat eind 2019 het Canadese warenhuis Hudson’s Bay de deuren had gesloten – het concern kreeg ondanks een investering van 300 miljoen euro zijn 15 warenhuizen in Nederland niet levensvatbaar – bleef het vlaggenschip aan het Rokin leeg.

De afgelopen maanden is het eerste van de drie gecombineerde warenhuispanden grondig verbouwd voor het nieuwe onderkomen van Adyen, een van de grootste betaalbedrijven ter wereld.

Maandag trokken niet alleen de eerste Adyenmedewerkers in het voormalige winkelpand, ook werd The Store ingericht, een winkelruimte die om de drie maanden een andere gebruiker krijgt. De enige overeenkomst tussen de winkeliers is dat ze betaaldiensten via Adyen laten lopen.

Laboratorium

De betaalgigant, die wereldwijd betalingen regelt voor concerns als Uber, Spotify en KLM, maar ook de Bijenkorf, Heineken Experience en voor mkb’ers, gaat zelf niet achter de toonbank staan. “Het runnen laten we aan de retailer over,” zegt Jan-Pieter Lips van Adyen. “Wij bieden de ruimte aan, zij bepalen wat daar gebeurt.”

“Met deze ruimte kunnen onze klanten in het zonnetje zetten. Sommige bedrijven hebben alleen een webshop, die kunnen zo ook eens ervaren hoe het is om een fysieke winkel te hebben.” Tegelijkertijd is de pop-upwinkel een laboratorium voor zowel winkelier als Adyen. “Zo kunnen wij meer ervaren hoe het is om een winkelier te zijn en de toekomst van winkelen en winkelervaring te laten zien. We willen hiermee ook iets creëren waar consumenten iets aan hebben, waar iedereen kan binnenlopen, ook buiten kantooruren.”

Het Amsterdamse modehuis Fabiene Chapot mag woensdag de aftrap doen. Het modelabel, dat 15 jaar bestaat, verkoopt haar collectie al online en in vier eigen boetieks, maar was niet eerder op een topwinkellocatie gevestigd. Voor de gelegenheid is een speciale collectie ontworpen.

Lips houdt nog even voor zich welke toekomstige gebruikers er zullen komen. “Het wordt een mix. Maar we vinden het leuk om bedrijven met eenzelfde achtergrond als deze te laten zien. Fabienne Chapot is, net als Adyen, ook in 2006 ontstaan. En elk op ons gebied zijn we heel succesvol.”

“Het gaat ons in The Store vooral om een opvallende winkelervaring, het laten zien van nieuwe ontwikkelingen, hoe retail verandert en hoe wij daar als Adyen bij kunnen helpen.”

Goede doelen

Daarbij gaat het niet alleen om afrekenen, maar ook om aanvullende diensten. “Zo bieden we ook Adyen Giving, waarbij winkeliers hun klanten kunnen vragen bij te dragen aan een goed doel. Wij verzorgen dan de afwikkeling, zonder kosten in rekening te brengen.

Met de winkel wil het snelgroeiende, beursgenoteerde betaalbedrijf ook iets terugdoen voor de stad waar het is ontstaan. Maar het wordt nadrukkelijk geen Adyenetalage. “De winkelier speelt de hoofdrol,” zegt Lips. “Wij treden niet op de voorgrond. We zijn ook geen consumentenmerk dat zich zonodig moet presenteren.” Adyen wil in zijn nieuwe onderkomen aan een van de drukste straten in hartje Amsterdam meer openheid uitstralen. “Dat past ook bij deze plek.”

De andere twee delen van het voormalige Hudson’s Baywarenhuis worden de komende maanden in gebruik genomen als onderkomen voor 1100 medewerkers van Adyen. Het bedrijf blijft overigens ook gewoon op haar oude plek aan het Amsterdamse Oosterdokseiland gevestigd.