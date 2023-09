Er is weliswaar nog niemand beboet om het blowverbod, maar er is wél 700 keer gewaarschuwd

Een bord verboden te blowen op de Nieuwmarkt. Beeld ANP

Deze cijfers waren tot vandaag niet beschikbaar door verkeerde interne communicatie, zegt de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) maakt namelijk notities van het aanspreken van mensen die een joint roken, maar had deze aanvankelijk niet doorgegeven aan de burgemeester.

Uit die cijfers rijst een heel ander beeld over de handhaving in het Wallengebied. Waar eerst gesproken werd van 40 officiële waarschuwingen, wordt nu ook het cijfer van 709 waarschuwingen genoemd. De gemeente zegt dat mensen veelal gewillig luisteren als ze op het blowverbod worden aangesproken. Vaak zijn ze nog niet op de hoogte van het blowverbod.

Nog een joint

Na een waarschuwing worden geen persoonsgegevens genoteerd. Wel zet de handhaver in een registratiesysteem dat iemand is aangesproken. Een officiële waarschuwing wordt pas uitgedeeld als iemand niet luistert of deze persoon later herkend wordt met weer een joint.

Eerder bleek dat meningen uiteenlopen over het blowverbod. Zonder handhavers steken toeristen simpelweg nog een joint op, zeiden ondernemers en bewoners eerder, waardoor ze vinden dat het blowverbod niet effectief is. Andere bewoners vinden dat het blowverbod wel degelijk werkt en dat de ‘gratis wietlucht’ is verdwenen.

Amsterdam als drugsbestemming

De VVD stelde vragen aan Halsema omdat er geen boetes zijn uitgedeeld. Fractievoorzitter Claire Martens vindt dat het uitdelen van boetes als afschrikmiddel gebruikt kan worden en het daardoor kan bijdragen aan het verminderen van het imago van Amsterdam als drugsbestemming.

Burgemeester Halsema is het daarmee eens, maar zegt dat de primaire ambitie is om de leefbaarheid te verbeteren. ‘Dit doel wordt bereikt als het blowen in de openbare ruimte stopt. Daarom wordt eerst gevraagd de joint uit te maken en pas bij weigering een boete opgelegd,’ schrijft ze in haar antwoorden.

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl