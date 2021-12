Enquêtecommissie: gemeente Amsterdam zag vuilverbrander AEB vooral als melkkoe

Hier ging het mis

De bron van alle problemen bij AEB lijkt in 2003 te liggen, toen Amsterdam besloot om een tweede grotere afvalverbrander te bouwen, direct naast de eerste twee afvalovens. Het gemeentelijke afvalbedrijf werd de markt op gestuurd om bedrijfsafval aan te trekken, om deze nieuwe centrale draaiende te houden. Voor het huisvuil uit de regio waren de oude afvalovens uit 1993 afdoende. Het ministerie van VROM waarschuwde Amsterdam toen al dat recycling de toekomst had in plaats van het verbranden van afval.

Amsterdam zette de plannen door en ging er prat op dat AEB de efficiëntste afvaloven van de wereld was. Het leidt tot een kostenoverschrijding van 115 miljoen euro en een ingebouwde zwakte die AEB in 2019 nog aan de rand van de afgrond bracht. Want toen de nieuwe ovens in 2007 in bedrijf werden genomen, had Nederland een overschot aan afvalverbranders met lagere tarieven tot gevolg. Maar om rendabel te blijven moest AEB hoe dan ook blijven stoken, daartoe werden grote contracten afgesloten.

Gevolg was dat AEB weinig ruimte had om de ovens stil te leggen voor grootschalig onderhoud. Gevolg was ook dat de schade meteen in de tientallen miljoen liep toen AEB in 2019 niet anders kon dan de ovens stilleggen. Het afval dat nu niet werd verbrand moest op kosten van AEB elders worden ondergebracht zoals AEB ook de energie moest inkopen die het nu niet kon opwekken.