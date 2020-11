Enquête: helft Amsterdammers vindt Sloterplas ongeschikte locatie voor de Meervaart

De zuidwestkant van de Sloterplas in Osdorp waar de nieuwe Meervaart zou worden gebouwd. Beeld Marc Driessen

De betrokken wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) deelden de voorlopige resultaten van de enquête donderdag met de raad.

Van de 2497 mensen die de vragenlijst invulden gaf 49,9 procent de beoogde locatie aan de Sloterplas een cijfer tussen de één en vijf. Ze noemen de plek een aantasting van de Sloterplas. Ook schrijven tegenstanders dat er al weinig groen is in de omgeving, dat de huidige Meervaart prima is en dat door de bouw van het theater de rust wordt verstoord.

Amsterdammers die de locatie beoordelen met een cijfer tussen de 6 en de 10 roemen de positieve uitstraling van de nieuwbouw, het mooie uitzicht vanaf het gebouw en de goede verbinding met het Osdorpplein.

Meliani en Van Doorninck schrijven in de brief dat de uitslagen van de enquête nog verder zullen worden geanalyseerd, maar benadrukken ook dat deze eerste resultaten ‘nadrukkelijk vragen om een open gesprek’ met omwonenden en betrokkenen. De gemeente organiseert daarom dit jaar en volgend jaar een aantal online bijeenkomsten. De eerste zal volledig in het teken staan van de nieuwe locatie van de Meervaart. Tijdens die avond zullen ook andere potentiële plekken voor het nieuwe theater worden besproken.

Kritiek

De discussie over de locatie van de nieuwe Meervaart woedt al jaren. Het college stemde in mei van dit jaar zonder al te veel discussie in met de nieuwe locatie aan de oever van de Sloterplas, maar verzuimde daarbij om het stadsdeel in de beslissing mee te nemen. Nadat de nodige kritiek kwam op het besluitvormingsproces zegde wethouder Meliani toe dat de locatie niet doorgedrukt zou worden als er geen draagvlak voor zou zijn. Ook beloofde ze in te zetten op een 'breed participatietraject’.

De geschatte kosten voor de bouw van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas bedragen zo'n 99 miljoen.