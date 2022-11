Enorme waterverwarmer bij Diemen voor stadsverwarming komt er definitief

Artist impression van de nog te bouwen e-boiler in Diemen. Beeld Vattenfall

Al in mei vorig jaar kreeg Vattenfall de benodigde vergunningen voor de ‘e-boiler’ die ervoor moet zorgen dat het stadswarmtenet verduurzaamt. De e-boiler moet water elektrisch gaan opwarmen op momenten dat er veel groene stroom beschikbaar is.

Op zonnige dagen en dagen met veel wind zijn er nu soms overschotten aan elektriciteit. Op die dagen kan Vattenfall de waterkoker inzetten in plaats van de huidige energiecentrales bij Diemen, die draaien op aardgas. In Zweden en Berlijn gebruikt het bedrijf ook al e-boilers voor stadsverwarming.

In de e-boiler opgewekte warmte kan direct gebruikt worden op het stadswarmtenet, maar ook opgeslagen worden in de warmtebuffer in Diemen: de ‘thermoskan’. Dan kan de warmte later naar het stadswarmtenet gaan. Met de e-boiler verwacht Vattenfall genoeg warmte voor circa 20.000 woningen te produceren.

Verduurzaming ingewikkeld

De e-boiler kan niet de plaats innemen van de geplande biomassacentrale bij Diemen. Op die centrale is veel kritiek, omdat nog altijd de vraag boven de markt hangt of biomassa wel zo duurzaam is. Volgens tegenstanders dragen biomassacentrales bij aan ontbossing in het buitenland. Inmiddels verstrekt het kabinet geen subsidies meer voor biomassacentrales.

De nieuwe biomassacentrale zou in de toekomst minstens 30 procent van de warme leveren, terwijl de e-boiler door het jaar heen hooguit tot 15 procent komt en dan alleen op momenten dat er al veel energie is. Een biomassacentrale levert ook warmte op donkere dagen en als het windstil is.

Dat de e-boiler niet de plaats kan innemen van de biomassacentrale laat wel zien dat het verduurzamen van de stadsverwarming een ingewikkelde zaak is. Vattenfall onderzoekt rond Amsterdam ook de mogelijkheden voor geothermie – warmte uit diepe grondlagen – en restwarmte uit datacenters. De gascentrales kunnen in de toekomst mogelijk overschakelen op waterstof, maar dat duurt nog minstens vijftien jaar. Zeker zonder biomassacentrale verwacht Vattenfall daarom nog lang aangewezen te blijven op zijn gascentrales.

