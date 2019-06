Enorme prijsstijging Amsterdamse hotels schrikt toeristen niet af

In drie jaar is een Amsterdamse hotelkamer gemiddeld 36 euro per nacht duurder geworden, maar die enorme prijsstijging schrikt hotelgasten niet af.

Dat blijkt uit de Hotel Index van Horwath en ABN Amro die dinsdag in de Rai op vastgoedbeurs Provada wordt gepresenteerd. De bevindingen staan haaks op de verwachting van de gemeente Amsterdam, die de toeristenbelasting opnieuw wil verhogen in de hoop zo het bezoek aan de stad te temperen.

Voor een overnachting in een Amsterdams hotel moet nu gemiddeld 167 euro worden betaald. In 2016 was dat nog 131 euro. Desondanks worden hotels voller en voller. Een hotelkamer in de stad is gemiddeld 87 procent van de tijd bezet, vijf procentpunt méér dan drie jaar geleden.

Vast bedrag

Dat stelt zowel het beleid van de gemeente Amsterdam als het verzet daartegen van de hotelindustrie in een heel ander daglicht. Amsterdam verhoogde de toeristenbelasting begin dit jaar naar 7 procent van de kamerprijs per persoon en wil daar nu ook een vast bedrag aan toevoegen. Daardoor moeten bezoekers worden ontmoedigd naar Amsterdam te komen.

Maar uit de cijfers van Horwath en ABN blijkt dat prijs nauwelijks een rol speelt voor toeristen en zakenmensen in hun keuze naar de stad te komen.

Ook de hotelstop in Amsterdam heeft geen merkbaar effect. De gemeente staat geen nieuwe hotels meer toe, tenzij deze zo bijzonder zijn dat ze iets toevoegen aan de stad. Maar de groei gaat vrolijk verder in de regio, waarbij het sterk de vraag is of daardoor de drukte in Amsterdam zal afnemen.

Randgemeenten

Amstelveen, dat voorheen nooit in hoteloverzichten voorkwam, is dit jaar in één klap de achtste hotelstad van ons land geworden, omdat hoteliers naar de randgemeente zijn uitgeweken. In drie jaar is het aantal hotelkamers er verzesvoudigt. Ook in andere regiogemeenten, Hoofddorp en Haarlem voorop, schieten hotels uit de grond.

En hotelstop of niet, Amsterdam zelf krijgt er de komende jaren nog zeker veertig hotels en achtduizend kamers bij omdat die hotelprojecten al werden ingezet voor de hotelstop werd afgekondigd. Horwath verwacht dat de toename in de stad pas na 2022 zal afnemen.

Het gemeentebeleid leidt er ook toe dat door de toenemende schaarste hotelvastgoed steeds meer oplevert. Vorig jaar is in Amsterdam voor ruim 600 miljoen euro het vastgoed van hotels van de hand gegaan. In 2017 was dat meer dan 800 miljoen euro, maar volgens Horwath raken de hotels langzaam op.