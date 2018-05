Enkelspecialist René Marti (79) overleden

De enkelspecialist was namelijk de eerste in een lange rij deskundigen die zich over de geblesseerde enkel van Van Basten boog.



Eind jaren '80 lag de voetballer al op de operatietafel van Marti. In totaal ging Van Basten driemaal onder het mes bij Marti.



Afscheid van profvoetbal

Na René Marti behandelden een hoop specialisten de zwakke plek van Van Basten. Het mocht niet baten. Na een lijdensweg van twee en een half jaar waarin Van Basten niet kon voetballen, besloot hij op zijn dertigste afscheid te nemen van het profvoetbal.



Marti, van origine Zwitsers, werd in de jaren 70 door de Universiteit van Amsterdam naar Nederland gehaald. Hij werd hoogleraar orthopedie en ging aan de slag in het AMC. Al gauw werd hij geroemd om zijn kennis van botten en gewrichten en zijn bijzondere behandelmethodes.



In 2003 werd Marti benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De hoogleraar kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het orthopedische specialisme. Zo introduceerde hij met succes de behandeling van gecompliceerde botbreuken met schroeven en platen.