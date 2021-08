Enkele honderden betogers bij ‘Walk of Freedom’ tegen coronamaatregelen

De mars tegen coronamaatregelen begint op de Dam. Beeld Laura Obdeijn

De groep van honderden mensen verzamelde zich om 12.00 uur op de Dam en loopt inmiddels over het Rokin, om via de binnenstad onder andere langs de Stopera te lopen, over de Nieuwmarkt en het Rembrandtplein. Voor de demonstratie is toestemming verleend door de gemeente.

Demonstranten hebben gele paraplu’s bij zich met teksten als ‘vrijheid’, ‘liefde’ en ‘hoop’. Op protestborden staan teksten als ‘leven in vrijheid’, ‘geen prikdictatuur’ en ‘medical apartheid’. Als het even stopt met regenen, klinkt gejuich en gaat de muziek aan. ‘You’ll never nooit walk alone,’ zingen de aanwezigen terwijl de politie van een afstand toekijkt. Ook wordt veelvuldig ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’ en ‘sluit je aan!’ geroepen.

Vorige week zondag werd een coronamars georganiseerd door Nieuw-West. Daar kwamen duizenden demonstranten op af. Daarvoor werd al vele malen ‘koffie gedronken’ op het Museumplein.