Enkele duizenden bezoekers bij ‘essentiële winkel’ Westergasfabriek

Westergas is open als protest tegen het coronabeleid. Beeld Niels de Vries

Na het theater als kapsalon, de fitnesszaal in het museum en de Melkweg als buurthuis, introduceerde de Westergasfabriek zondagmiddag een nieuwe vermomming om te protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet. Op initiatief van eigenaren Duncan en Lisca Stutterheim werd de evenementenzaal van de Gashouder omgetoverd tot de ‘grootste essentiële winkel van Nederland’. De heropening bleek een succes: zo’n 500 bezoekers per uur kwamen langs voor een voorzichtig dansje in combinatie met een ‘essentieel’ drankje.

Door de monumentale Gashouder was een parcours van dranghekken aangelegd. Zo konden de standjes van de horecaondernemers, normaal gevestigd op een ander deel van het Westergasterrein, allemaal bereikt worden. Een dj zorgde ervoor dat de route een dansbaar traject werd met langs de kant genoeg protestbordjes voor iedereen. De opschriften waren duidelijk: ‘Dit beleid klopt voor geen anderhalve meter’ en ‘Deze after duurt echt te lang.’

“Het is ludiek protest,” verduidelijkte Anne Slump namens de organisatie. “Met vooral heel veel positiviteit en liefde.” Ze was verrast door de hoge opkomst. “Er is duidelijk heel veel vraag naar.”

Persconferentie

Onder een grote glitterbal was een rolschaatsdisco aangelegd, waar gretig pirouettes werden gedraaid. De Bakkerswinkel serveerde gratis scones en brownies. De gemeente gedoogde de winkelopening niet. De organisatie kreeg een waarschuwing.

Toch deden niet alle ondernemers op het terrein mee. “Iedereen loopt op zijn tandvlees,” zei Anna Bendeler namens de Westergasfabriek. “En sommigen konden het simpelweg niet meer opbrengen.” De twee hebben hun hoop gevestigd op de persconferentie van dinsdag. “Hopelijk is deze zware tijd dan eindelijk voorbij.”