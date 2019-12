Enige verbetering, maar Amsterdamse lucht ook in 2018 nog te vies

De luchtkwaliteit in Amsterdam voldeed vorig jaar wederom niet overal aan de wettelijke normen. Over een lengte van bijna 2 kilometer zat langs grote doorgaande wegen in de stad te veel vervuiling in de lucht.

Dat hebben de gezondheidsonderzoekers van het RIVM berekend. Het RIVM toetst elk jaar of de luchtkwaliteit in Nederland aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2) voldoet. Deze NO2-normen worden in Amsterdam al jaren niet gehaald.

Sinds 2015 mag nergens in Nederland meer dan 40 microgram NO2 per kubieke meter in de lucht zitten. Vooral langs drukke straten in de stad wordt dit overschreden. Wel wordt het aantal overschrijdingen elk jaar minder. In 2017 ging het in Amsterdam nog om ruim 3 kilometer.

Net als in 2017 waren delen van de Stadhouderskade, de Amsteldijk en de Weesperstraat in 2018 viezer dan toegestaan. In 2017 gold dat ook nog voor delen van de Prins Hendrikkade, de Valkenburgerstraat en de Wibaut­straat. Op deze plekken is de lucht in 2018 net onder de norm gekomen. Aan de Prins Hendrikkade heeft dat veel te maken met de knip voor het autoverkeer bij Centraal Station. Ook rijden minder bussen door tot het station vanwege de komst van de Noord/Zuidlijn.

Hardnekkige knelpunten

Er is dus wel enige verbetering opgetreden, maar de laatste knelpunten zijn hardnekkiger dan gedacht. Minister Stientje van Veldhoven sprak daarom in een brief aan de Tweede Kamer van ‘tegenvallers’ door nieuwe wetenschappelijke inzichten over de uitstoot door benzineauto’s die hoger is gebleken.

Ook in de berekeningen over dit jaar zullen niet alle plekken in Amsterdam de NO2-norm halen, schrijft Van Veldhoven. Pas in 2020 zal de luchtkwaliteit overal in Amsterdam aan de normen voldoen, verwacht het RIVM, al kan de wankele staat van kades en bruggen nog roet in het eten kan gooien. Volgend jaar moet blijken waar ze dringend gerenoveerd moeten worden, met allicht gevolgen voor de laatste NO2-knelpunten.

Vorige week waarschuwde wethouder Laurens Ivens (verkeer) in een brief aan de gemeenteraad ook al dat de werkzaamheden aan kades en bruggen impact kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Bouwwerkzaamheden veroorzaken stremmingen, overlast en files, schreef Ivens. ‘Dit leidt hoogstwaarschijnlijk tot een slechtere doorstroming met hogere concentraties luchtvervuiling.’

De GGD concludeerde laatst al dat vorig jaar op 22 plekken in de stad te veel NO2 in de lucht zat. Het verschil met het RIVM, dat officieel de NO2- en fijnstofconcentraties toetst door berekeningen, is dat de GGD daadwerkelijk meet hoeveel vervuiling in de lucht zit. Maar de meetbuisjes van GGD hangen vaak te dicht bij de weg.

‘Enige vooruitgang’

Ook volgens de GGD is vorig jaar wel enige vooruitgang geboekt. Die is vooral te danken aan de milieuzones die Amsterdam in 2018 heeft ingesteld voor touringcars, taxi’s en bromfietsen, maar ook door het mooie weer van vorig jaar.

Het stadsbestuur heeft afgelopen jaar al weer nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals het doel om in 2030 alleen uitstootvrij verkeer toe te laten in de stad. Daarmee werkt Amsterdam toe naar de adviesnormen van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Deze normen die met name voor fijnstof de lat veel hoger leggen, zijn ook het uitgangspunt voor het Schone Lucht Akkoord dat minister Van Veldhoven in het nieuwe jaar wil sluiten met provincies en gemeenten, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.